Assemblea e pranzo di Natale per la Lega Cuneo, Bergesio: “Bel momento di confronto su Autonomia, legge della Montagna e legge di Bilancio”

Oltre 250 persone, tra amministratori locali, militanti e simpatizzanti, hanno preso parte sabato 6 dicembre al tradizionale pranzo di Natale della Sezione cuneese della Lega. Ad accogliere gli ospiti nel ristorante Giardino dei Tigli di Fossano, è stato il segretario provinciale della Lega, il senatore Giorgio Maria Bergesio.

Il tradizionale pranzo conviviale è stato preceduto da un interessante e partecipato momento di confronto sui temi cari al partito, dall’Autonomia alla legge della Montagna, in vista della Legge di Bilancio.

A intervenire al tavolo dei relatori, accanto al senatore Bergesio, il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, senatore Roberto Calderoli, l'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera e Segretario regionale Lega Piemonte, il consigliere regionale Luigi Icardi, il vice segretario provinciale della Lega Simone Mauro, il segretario organizzativo e vice segretario Lega Piemonte Paolo Demarchi e il sindaco di Fossano Dario Tallone. Tra il pubblico tanti Amministratori locali e i segretari delle sezioni cuneesi. A moderare l’incontro è stato l’opinionista del programma di Radio 24 “La Zanzara” Maurizio Scandurra.

L'incontro ha toccato temi cruciali come l'autonomia differenziata, le infrastrutture, la sicurezza della montagna e l'identità cristiana.

Il senatore Giorgio Maria Bergesio ha sottolineato l'enorme lavoro svolto in questi anni di governo dalla Lega. Riguardo alle infrastrutture, il senatore ha evidenziato risultati tangibili e risorse in arrivo, in particolare per la Provincia di Cuneo. Tra questi l'apertura del Tenda, l'imminente riapertura dell'Asti-Cuneo a fine anno dopo 30 anni di attesa, l'appalto della Tangenziale di Mondovì (per un importo di 180 milioni di euro), la Tangenziale di Demonte, il Ponte dell'Olla e la messa in sicurezza della Strada Statale 28, con l’avanzamento dell’iter del traforo Armo-Cantarana.

Bergesio ha definito la legge della Montagna “fondamentale, in grado di portare risorse importanti da un fondo nazionale di 200 milioni di euro. La norma agevolerà chi vive in montagna, fornendo incentivi per l'apertura di attività (agricoltura, commercio, artigianato) e garantendo presidio del territorio e istruzione”.

Il sindaco di Fossano, Dario Tallone, ha fornito un aggiornamento cruciale sulle opere locali annunciando che “l’amministratore delegato Anas ci ha garantito che entro il 16 gennaio verrà riaperta la Tangenziale Sud di Fossano: dalla località Tagliata a San Sebastiano”.

Il ministro Roberto Calderoli ha fatto il punto sull'iter dell'Autonomia Differenziata, ricordando la firma delle pre-intese avvenuta quindici giorni fa: “Non appena si insedierà il nuovo governatore del Veneto Stefani, porterò le bozze preliminari al Consiglio dei Ministri entro fine dicembre o ad inizio gennaio”, ha spiegato Calderoli, sottolineando come l'autonomia darà alle Regioni, come il Piemonte (con cui la pre-intesa è stata siglata il 19 novembre), la possibilità di intervenire direttamente sulle materie individuate.

Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera e Segretario Regionale Lega Piemonte, ha ribadito il successo della sottoscrizione delle pre-intese, frutto della Legge Calderoli, che garantisce un cronoprogramma certo per il voto parlamentare sull'autonomia. Molinari ha lodato anche la Legge sulla Montagna, approvata in via definitiva quest’autunno: “Per il Piemonte sarà una misura importante perché con i nuovi criteri verranno delineate le caratteristiche delle vere zone montane, tra cui ovviamente rientra il Piemonte”. Molinari ha citato anche l’emendamento di sua iniziativa che istituisce una salvaguardia per tutelare quei territori (come Cuneo ed Alessandria) che per altimetria rischierebbero di non essere considerati montagna ed ha infine sottolineato che “la legge di bilancio 2026 non ha subito tagli per gli enti locali, anzi, ha visto implementare risorse per vari servizi”.

Luigi Icardi, consigliere regionale e presidente della IV Commissione Sanità, ha collegato l'autonomia differenziata al settore sanitario, prevedendo “molta più libertà per le Regioni nella disponibilità di fondi per questo settore”. Tra i provvedimenti regionali adottati, Icardi ha evidenziato la Legge Intramoenia e il nuovo Piano Socio-Sanitario.