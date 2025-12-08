Fratelli d’Italia Cuneo: "Accolte nostre istanze sui rimborsi dei pedaggi della A6"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Accogliamo con molta soddisfazione la decisione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti che, con delibera dello scorso 2 dicembre, ha dato parere favorevole al diritto a ricevere il rimborso del pedaggio autostradale in caso di disagi dovuti alla presenza di cantieri e in caso di blocco del traffico dovuto a cause diverse.

La Federazione provinciale di Cuneo di Fratelli d’Italia aveva sollevato per prima la difficile situazione sull’Autostrada A6 nel tratto tra Mondovì e Savona già ai primi di gennaio 2025 depositando ordini del giorno specifici nel Consiglio Provinciale di Cuneo e presso il Consiglio Regionale del Piemonte che chiedevano di abbattere i pedaggi delle tratte interessate da un numero elevato di cantieri con conseguente disagio per gli automobilisti e gli autotrasportatori, in seguito, gli esponenti del Partito a livello provinciale, regionale e nazionale hanno continuato ad occuparsi della questione per raggiungere l’obiettivo.

Dopo i quesiti e le prese di posizione politiche, anche la Liguria ha votato un odg analogo al Piemonte, l’Autorità dei Trasporti sottolinea un principio che è il pay per use, che riconosce che il pedaggio deve essere proporzionato al servizio offerto da Autostrade.

La decisione dell’Autorità va nella direzione di tutela dei cittadini rispetto al protrarsi di utili cantieri volti all’incremento della sicurezza stradale ma che non devono e non possono portare danno agli automobilisti ed agli autotrasportatori che giustamente dall’anno prossimo potranno maturare il diritto ad avere dei rimborsi modulati in base al danno subito.

La Federazione provinciale di Cuneo di Fratelli d’Italia