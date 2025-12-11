 / Attualità

11 dicembre 2025

Savigliano: acceso l'albero di Natale del Centro educativo post-scolastico

Aria natalizia in casa Oasi Giovani

Aria natalizia in casa Oasi Giovani. In questi giorni, nel cortile di corso Roma, il Centro educativo post-scolastico ha acceso l'albero di Natale. 

Con una piccola cerimonia, i ragazzi e le ragazze hanno visto illuminarsi l'abete che precedentemente avevano provveduto addobbare con disegni e decorazioni contenenti pensieri e riflessioni, alcune delle quali sul tema della pace.

La festa è stata arricchita da tè e dolci tipici marocchini preparati da alcune mamme degli studenti. 

«Un pomeriggio di festa – dicono da Oasi – anche nel segno della multiculturalità del nostro Centro educativo, in cui abbiamo giovani che provengono da ben 16 nazioni differenti».

