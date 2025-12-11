Moretta: conferita la cittadinanza onoraria ad Anna Sapino durante la “Festa degli auguri”

Moretta ha celebrato lunedì, giorno dell’Immacolata, la tradizionale “Festa degli auguri”, appuntamento dell’Immacolata che ogni anno riunisce la comunità per premiare cittadini, associazioni, sportivi, diciottenni e anniversari di matrimonio. In apertura di festa, il sindaco Gianni Gatti, assieme all’intero gruppo di maggioranza riunito sul palco, ha ricordato quanto l’amministrazione abbia portato a termine nel corso dell’anno, con lavori e investimenti per oltre 8 milioni di euro, una media di due eventi o manifestazioni al mese, una presenza costante al fianco di associazioni e realtà locali. A portare il saluto istituzionale di Regione Piemonte e Provincia di Cuneo sono state le consigliere Federica Barbero e Ivana Casale.

L’edizione 2025 è stata impreziosita dal conferimento della cittadinanza onoraria alla professoressa Anna Sapino, figura di riferimento internazionale nella ricerca oncologica. morettese di nascita, già professoressa di Anatomia Patologica e attuale direttrice scientifica dell’Istituto di Candiolo, Sapino vanta una carriera che comprende oltre 420 pubblicazioni, più di 15.000 citazioni e un’esperienza formativa negli Stati Uniti che ne ha consolidato il profilo scientifico. All’Istituto di Candiolo ha promosso, tra gli altri progetti, la creazione della Bio Banca, struttura unica in Italia al servizio della ricerca oncologica. Sul palco di Cascina San Giovanni, davanti a quasi 300 persone, il sindaco Gianni Gatti le ha consegnato targa e delibera di conferimento approvata all’unanimità dal Consiglio comunale.

«È una delle nostre cittadine più illustri e Moretta è orgogliosa di annoverarla nella sua comunità», ha dichiarato Gatti. Visibilmente emozionata, Sapino ha ricordato la propria giovinezza trascorsa in paese e il legame mai interrotto con Moretta: «Il lavoro mi ha portato lontano, ma questo resta il mio paese. Ricevere la cittadinanza onoraria qui, dove sono cresciuta, è un’emozione autentica».

La mattinata ha quindi visto alternarsi sul palco molti altri protagonisti della vita cittadina. Sono stati premiati gli anniversari di matrimonio, le famiglie dei nuovi nati e i diciottenni, ai quali il sindaco ha rivolto un invito alla responsabilità: «Divertitevi, perché la vostra è l’età più bella, ma fatelo con consapevolezza: la vita è preziosa».

Riconoscimenti anche ai negozi storici del paese: la panetteria e il laboratorio artigiano della famiglia Druetta, attivi da 40 e 72 anni. Spazio quindi agli sportivi che si sono distinti nel corso dell’anno: il pugile Nicolò Fazari; le ginnaste Aurora Marchisio, Giorgia Collino e Rebecca Collino; il giovane calciatore della Juventus Nicolò Milia (che ha donato al sindaco una sua maglia della Juventus); le cestiste Grazia Marchisio e Anna Mellano; gli atleti Alberto Gandaglia (power lifting) e Alessandro Caffaro (atletica leggera); il ciclista Enrico Costa, capace di valicare i più alti colli dei cinque continenti. Premi speciali sono stati attribuiti a Pier Maria Toselli di Telecupole, alla famiglia Galliano, all’ex medico Ulrico Coppola, al parroco don Gianluigi Marzo, al volontario della Protezione civile Luciano Trucco e ai nonni vigile, per il loro costante servizio alla comunità.

«È stata una giornata di comunità e memoria collettiva – ha concluso il sindaco Gatti – in cui Moretta ha potuto celebrare eccellenze, impegno e senso di appartenenza. Un’occasione per riconoscere il valore di chi contribuisce ogni giorno alla crescita del nostro paese»