Attualità | 11 dicembre 2025, 09:56

Savigliano: hanno preso il via i “Cantieri di lavoro” 2025-2026

Iniziativa rivolta ad individui disoccupati, in carico ai servizi sociali ed in situazione di fragilità

Anche quest’anno, a Savigliano, un “cantierista” torna ad impegnarsi per la collettività. Hanno preso il via il 17 novembre i “Cantieri di Lavoro 2025-2026”, iniziativa rivolta ad individui disoccupati, in carico ai servizi sociali ed in situazione di fragilità.

Il lavoratore impiegato – individuato su segnalazione del Consorzio Monviso Solidale – svolge mansioni presso il settore “Lavori Pubblici” del Comune (dalla manutenzione del verde alla pulizia delle strade) per cinque giorni a settimana. Sei mesi la durata del progetto.

Tali interventi sono coerenti con le finalità previste da una specifica legge regionale, che prevede iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo di soggetti disoccupati in cerca di occupazione. I “Cantieri di Lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale” si collocano nel quadro unitario delle politiche attive del lavoro finanziate con risorse del bilancio regionale, del Programma Regionale (PR) Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte e in sinergia con gli altri strumenti regionali e nazionali disponibili per le politiche di coesione sociale.

L’iniziativa è finanziata in parte dal Comune e in parte dalla Regione Piemonte.

cs

