Fidas Gallo Grinzane, partecipazione in crescita: il 14 dicembre brindisi di Natale e rinnovo delle cariche

Il percorso del gruppo Fidas di Gallo Grinzane continua a distinguersi per continuità e partecipazione. Dopo la festa sociale di settembre, che aveva riunito donatori e famiglie in un momento di comunità molto sentito, anche l'ultima donazione di novembre ha mostrato un gruppo vivo, presente, capace di richiamare adesioni costanti.

La mattinata si è infatti svolta con un’affluenza molto alta, segno di una disponibilità che non accenna a diminuire. “Anche questa volta la seduta è stata pienissima” racconta il capogruppo Franco Sampò. “Pur senza nuovi iscritti, abbiamo registrato una partecipazione davvero importante. È la conferma di quanto sia forte il senso di appartenenza e di responsabilità verso chi ha bisogno”.

L’attività del gruppo non si ferma. Domenica 14 dicembre, dalle ore 10,30, il salone polifunzionale di Grinzane Cavour, in piazza IV Novembre, ospiterà il tradizionale brindisi di Natale, occasione per ritrovarsi e per procedere al rinnovo delle cariche sociali. Un momento sentito, che unisce gli auguri alle scelte che guideranno la vita associativa nei prossimi anni. Chi desidera candidarsi per le nuove cariche può contattare Franco Sampò al numero 335 600 5453.

“Ogni donazione è un atto che salva vite e il bisogno di sangue non conosce pause” aggiunge Sampò. “Per questo invitiamo tutti a farsi avanti, anche chi non ha mai donato. Servono sempre nuove energie, nuovi cuori pronti a mettersi a disposizione degli altri”.