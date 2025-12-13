SCI DI FONDO / Martino Carollo e Davide Graz al 9° posto nella team sprint di Davos

Elia Barp e Federico Pellegrino portano sul podio l’Italia nella Team Sprint in tecnica libera di Davos (SUI), terminando al secondo posto alle spalle del duo Norvegia I, composto da Johannes Hoestflot Klaebo ed Erik Valnes. Al terzo posto la coppia di Svezia I, con Johan Haeggstroem ed Edvin Anger.
Una prova convincente anche per la seconda formazione italiana, composta da Davide Graz e dal cuneese Martino Carollo, che conclude al nono posto dopo essere stati costretti ad inseguire nelle ultime 2 frazioni, poiché Carollo è rimasto involontariamente coinvolto in un lungo sull’ultima curva dell’elvetico Anton Grahn (Svizzera II) avvenuto per evitare la caduta del francese Jules Chappaz (Francia I).