Mondovì Volley saluta il suo pubblico come si deve: 3-0 a Bellusco nell'ultima casalinga del 2025

Il 2025 al Palamanera si chiude nel migliore dei modi per il Mondovì Volley, grazie al 3-0 inflitto alla Care Project Bellusco (25-17, 25-17, 26-24). Determinata la prova delle ragazze in rosso, abili a controllare nei primi due parziali e a soffrire quando c’è stato da recuperare uno svantaggio importante come nel terzo.

MVP della sfida è la palleggiatrice monregalese Sara Colombano, abile a tenere tutti i suoi attaccanti sul pezzo, compresa la top scorer Bole (17)

Per la decima giornata di campionato coach Basso schiera il suo sestetto come da abitudine. La palleggiatrice è Colombano opposta a Sangoi, Bosso e Bole sono le schiacciatrici, Bergese e capitan Aliberti le centrali, Monaco il libero.

La Care Project Bellusco risponde con Marini al palleggio opposta a Spiriti, Villa e Pagliuca in banda, Piazza e Crippa a centro, Granello libero. Bole, Bosso e Bergese lanciano Mondovì Volley a un primo vantaggio (4-1) aiutato anche da alcuni errori ospiti (9-5). Capitan Aliberti ci mette del suo con un ace (11-7).

Un nuovo strappo è guidato ancora da Aliberti (20-13) con Bole che mura la fast di Piazza (22-15). Dopo un lungo scambio è ancora Bole a chiudere con il suo quinto punto del set (25-17). La seconda frazione parte in equilibrio (3-3) ma ancora Bole prova a strappare (8-6). Bellusco non riesce a reagire e attacca in asta con Pagliuca (14-11) con una fast di Aliberti che obbliga le ospiti al secondo time-out (18-14). È la subentrata Munari a chiudere con una pregevole parallela (25-17). L’ace di Marini segna un buon avvio di terzo parziale per le ospiti lombarde (6-10) ma Colombano con due tocchi di seconda e la solita Bole ricuciono (10-11) fino al sorpasso (12-11).

Bellusco rimette tutto in piano (18-18) fino al muro di Sangoi che chiude la sfida (26-24).

MONDOVÌ VOLLEY - CARE PROJECT BELLUSCO 3-0 (25-17. 25-17, 25-17)

MONDOVÌ VOLLEY: Bosso 7, Sangoi 11, Monaco (L), Bergese 8, Aliberti 9, Colombano 5, Munari 1, Bole 17. Non entrate: Imarisio, Fissore, Sclavo, Picchiotti. Errori in battuta: 6. Battute vincenti: 3. Muri vincenti: 8.

CARE PROJECT BELLUSCO: Villa L. 8, Piazza 7, Lardini 5, Spiriti 3, Pagliuca 11, Granello (L), Crippa 5, Marini 2, Villa S.

Non entrate: Ciciulla, Foramiglio, Beretta, Brambilla.

Errori in battuta: 8. Battute vincenti: 3. Muri vincenti: 7.

LE DICHIARAZIONI DI COACH CLAUDIO BASSO: “È stata una sfida dai due volti: nei primi due parziali me l’aspettavo più complicata, siamo riusciti a sfruttare i loro errori senza commetterne troppi. Nel terzo è stato difficile mantenere l’attenzione, abbiamo concesso qualcosa di troppo e ci siamo trovati ad inseguire. Quello che cercavamo era certamente il risultato, e quello è arrivato. Credo che finora non abbiamo mai sottovalutato alcuna gara e così deve continuare a essere, con umiltà e con voglia di continuare a lavorare e migliorare.”

LE DICHIARAZIONI DI SARA COLOMBANO: “In questo momento è molto importante fare punti e fare bene se vogliamo rimanere attaccate alle squadre di alta classifica. Siamo molto contente di com’è andata la partita. In generale abbiamo battuto molto bene e le abbiamo aggredite fin da subito, lavorando bene anche nel muro-difesa. È sempre bello gestire questa squadra, giovane ma capace di darmi tante sicurezze: sono contenta perché Beatrice mi dà sempre tanti consigli, mi piace molto giocare in questa squadra perché si vede proprio l’unione.”

LE DICHIARAZIONI DI BEATRICE FISSORE: “Lo spirito di squadra è stato molto importante in questa gara, tutte hanno dato il loro contributo e quindi insieme abbiamo trovato questa vittoria. Siamo un bel gruppo anche fuori dal campo e questo si vede. Per me è una stagione molto intensa, nuova perché non avevo mai giocato in questa serie, ma mi sto trovando bene: l’impegno è tanto ma con tanta voglia si riesce a fare tutto.