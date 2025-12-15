Alla Fiera di Morozzo Babbo Natale regala una guida alla felicità

Domenica 14 dicembre, tra gli stand della Fiera Nazionale del Cappone di Morozzo, in piazza Carlo Barbero si aggirava un Babbo Natale che, come omaggio ai visitatori ed agli espositori, anziché oggetti o dolci, portava una guida alla felicità.

Si trattava in realtà di volontarie e volontari del gruppo La Via della Felicità di Cuneo che in abbigliamento natalizio, hanno distribuito circa 400 copie di un libricino scritto da L. Ron Hubbard agli inizi degli anni '80, che oggi rappresenta una campagna internazionale volta al ripristino dei valori di buona e pacifica convivenza.

Eccellente il riscontro del pubblico. Molte persone, incuriosite dagli atipici Babbi Natale, si avvicinavano per ritirare la loro copia della guida.

"Se andiamo oltre la superficie - spiega Claudio Balestra, coordinatore del gruppo - ci rendiamo conto che per moltissime persone la felicità è effimera o artificiale. Forse ciò che distribuiamo è il regalo più prezioso che si possa fare. La vera gioia e la vera felicità, non hanno prezzo, ma come possiamo ottenerle? Questo opuscolo ce lo ricorda, in modo semplice e fattibile. Seguendone le indicazioni nelle piccole e grandi attività quotidiane, possiamo avvicinarci sempre più ad una vita fiorente, prospera, senza conflitti con gli altri e con ciò che ci circonda. Non è forse questa la felicita?"