Mondovì, la Chiesa di San Filippo si prepara al Natale tra spiritualità e musica

La Chiesa di San Filippo, Santuario del Santissimo Nome di Maria, si prepara a vivere i giorni che precedono il Natale con un ricco programma di appuntamenti spirituali e musicali, curati dalla Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri.

A partire da martedì 16 dicembre avrà inizio la Novena del Santo Natale, che si svolgerà ogni sera fino al 23 dicembre alle ore 20.30. Il percorso di preparazione prevede il canto delle profezie, una breve meditazione spirituale e la benedizione eucaristica, offrendo ai fedeli un momento di raccoglimento e riflessione in vista della solennità natalizia.

Venerdì 19 dicembre si terrà il tradizionale e atteso Concerto di Natale, in programma sempre nella Chiesa di San Filippo. La serata prenderà avvio alle 20.30 con la Novena, seguita alle 21.15 dal concerto.

Protagonisti dell’evento musicale sarà il Coro della Sezione A.N.A. di Mondovì e l’Ottetto Cantus Firmus, due realtà corali di grande esperienza e qualità artistica, entrambe dirette dal maestro Mauro Bertazzoli. Il programma proporrà un repertorio natalizio capace di coniugare tradizione, spiritualità ed emozione, in un contesto di particolare suggestione.

L’ingresso è libero, a conferma della volontà di rendere questi appuntamenti accessibili a tutta la comunità, come occasione di incontro, condivisione e preparazione autentica al Natale.