Oltre 80 bambini a Ceva per "Giocando con la Croce Bianca Ceva"

Grande successo, sabato 13 dicembre, a Ceva per la quinta edizione di “Giocando con la Croce Bianca Ceva”.

Sono stati oltre ottanta i bambini impegnati in prima persona su un percorso di più postazioni, dove si sono esercitati imparando nozioni di soccorso importantissime.

A conclusione del percorso ogni partecipante ha ritirato un attestato, un ricco omaggio partecipazione, e qualcosina di gustoso da mettere nello stomaco.

La Croce Bianca di Ceva rinnova ancora il ringraziamento al Banco Azzoaglio, al consulente Paolo Roà di Azimut e alla Panetteria Fratelli Prato di Nucetto, nonché a tutti i bimbi che hanno partecipato e ai loro genitori.