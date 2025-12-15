 / Attualità

15 dicembre 2025

Oltre 80 bambini a Ceva per "Giocando con la Croce Bianca Ceva"

L'iniziativa, lo scorso sabato 13 dicembre, ha permesso ai più piccoli di mettersi alla prova su un percorso di più postazioni, dove si sono esercitati imparando nozioni di soccorso importantissime

Grande successo, sabato 13 dicembre, a Ceva per la quinta edizione di “Giocando con la Croce Bianca Ceva”. 

Sono stati oltre ottanta i bambini impegnati in prima persona su un percorso di più postazioni, dove si sono esercitati imparando nozioni di soccorso importantissime. 

A conclusione del percorso ogni partecipante ha ritirato un attestato, un ricco omaggio partecipazione, e qualcosina di gustoso da mettere nello stomaco.

La Croce Bianca di Ceva rinnova ancora il ringraziamento al Banco Azzoaglio, al consulente Paolo Roà di Azimut e alla Panetteria Fratelli Prato di Nucetto, nonché a tutti i bimbi che hanno partecipato e ai loro genitori.

