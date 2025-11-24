Bra aspetta il Natale con il Lions Club Bra Host e… Presepiando 2025

Dicembre è il mese dell’anno più atteso dai piccini, ma anche dai grandi, perché prima di portarsi via l’anno solare, porta in dono anche il calore ed i colori, i sapori e le emozioni della festa più bella, il Natale. Come ogni anno a Bra non mancheranno gli appuntamenti che renderanno ancora più lieta questa festa. Uno su tutti?

Il Lions Club Bra Host, con l’alto patrocinio del Comune di Bra, organizza Presepiando 2025. Chiunque lo desidera potrà portare il proprio presepe nei giardini della Rocca e lasciare il più classico dei simboli di Natale all’ammirazione dei visitatori. L’appuntamento è dal 1° dicembre al 6 gennaio 2026.

Inoltre, domenica 21 dicembre, dalle ore 15, ci sarà l’inaugurazione dell’area espositiva con attività per i più piccoli e dolci sorprese. Ci sarà anche la possibilità di scattare un selfie con la mascotte dell’iniziativa.

Seguirà la cerimonia di piantumazione di un ulivo, gentilmente offerto dalla Comunità Laudato si’ Bra 2 Odv, dedicato alla memoria di papa Francesco, come segno di pace, speranza e rispetto.

Gli organizzatori invitano a partecipare numerosi: «Esponi il tuo Presepe ai giardini della Rocca. Non ci sono limiti alla fantasia, ogni stile è benvenuto! Scopri inoltre i presepi realizzati da scuole, associazioni, gruppi e cittadini di Bra, visitabili per tutta la durata dell’evento. Un’iniziativa aperta a tutti, per celebrare insieme i valori della creatività, della comunità e della solidarietà».

Aggiungendo: «Si declina ogni responsabilità per eventuali danni ai presepi esposti. Si raccomanda l’utilizzo di materiali resistenti alle intemperie e un buon fissaggio delle strutture. Al termine dell’iniziativa, i presepi dovranno essere ritirati entro la sera del 6 gennaio. I manufatti non recuperati verranno rimossi e non sarà garantita la loro co