Nuovi disservizi per la raccolta rifiuti a Frabosa Sottana: "Chiediamo igiene e decoro per la vallata e per tutti i cittadini"

Ancora disservizi a Frabosa Sottana per la raccolta rifiuti.

Nonostante l'incontro con i vertici del Consorzio ACEM, avvenuto lo scorso 27 ottobre al Gala Palace, e una raccolta firme sottoscritta da oltre 250 persone, la situazione resta immutata.

"La situazione continua a peggiorare - ci scrive un residente ai Gosi -. In vista della stagione invernale che, porterà il triplo dell'utenza sulle montagne per la neve, ci chiediamo quali siano le intenzioni degli enti preposti per rendere il territorio turistico libero dalla spazzatura partendo, a partire dalla parte bassa di Frabosa, che è il biglietto da visita per chi entra in paese".

Nella zona dei Gosi, come emerso lo scorso mese, sono stati rimossi alcuni bidoni per i conferimenti, perché danneggiati e quelli presenti, in alcuni casi, sono lontani dalle abitazioni e non facilmente raggiungibili da tutti, proprio per queste ragioni era stata valutata l'attivazione di un servizio di raccolta porta a porta anche per le zone dei Gosi, Pianvignale, Alma e Riosecco.

"Chiediamo pulizia - concludono i residenti - igiene e decoro per la vallata e per tutti i cittadini di Frabosa Sottana".