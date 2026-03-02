L'Anpi apre le porte ai giovani: servizio civile e nuove strategie di comunicazione per le nuove generazioni

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia della Sezione Alba Bra Langhe Roero intensifica il proprio impegno verso le giovani generazioni e la cittadinanza con una serie di importanti iniziative in programma nei prossimi giorni.

Servizio civile nell'Anpi

Il Comitato Anpi Provincia di Cuneo ha partecipato al bando per il servizio civile ottenendo alcuni posti destinati ai giovani interessati. È ora pubblicato il bando rivolto a ragazze e ragazzi che desiderano vivere un'esperienza formativa all'interno dell'associazione. Per ottenere informazioni sulle attività previste e presentare domanda è possibile consultare il sito www.anpicuneo.it .

Referendum sulla giustizia: doppio appuntamento ad Alba e Bra

Giovedì 5 marzo, alle ore 20:30, l'Anpi Sezione di Alba-Bra e il Comitato GiustodireNo organizzano due incontri pubblici sul referendum sulla riforma costituzionale della giustizia.

Ad Alba, presso la Sala Riolfo nel Cortile della Maddalena in via Vittorio Emanuele II 19, parteciperanno Michele Cauda, presidente della Sezione Anpi, Giulia Bertolino, giudice per il Comitato GiustodireNo, e Giorgio Scagliola, avvocato di Alba. Modera Paolo Tonini Bossi del Comitato di Sezione Anpi.

A Bra, presso la Sala Conferenze del Centro Polifunzionale G. Arpino in largo della Resistenza, interverranno per il Comitato GiustodireNo i giudici Ludovico Astengo e Paolo Roffinella. Modera Claudio Gallizio, vice-presidente della Sezione Anpi.

Entrambi gli incontri prevedono un dibattito finale e l'ingresso è libero.

Giornata Europea dei Giusti

Venerdì 6 marzo, alle ore 10, presso l'Area Giovanni Palatucci in viale Cherasca ad Alba, si terrà la rievocazione e il ricordo delle figure legate al riconoscimento "Giusti tra le nazioni" in occasione della Giornata Europea dei Giusti. L'evento, alla presenza delle autorità cittadine, è organizzato dalla Città di Alba, dall'Associazione Padre Giuseppe Girotti e dal Centro culturale S. Giuseppe. Sarà presente anche il Circolo Anpi di Alba.

Brain Storming resistente

Sabato 7 marzo, alle ore 9, presso la sede del Circolo Anpi di Alba nella Casa del Volontariato di corso Europa 45, si terrà una riunione del Comitato di Sezione allargata ai soci. Al centro dell'incontro l'approfondimento delle modalità di comunicazione rivolte alle giovani generazioni, con particolare riferimento al questionario che sarà sottoposto agli studenti delle scuole superiori albesi e braidesi coinvolti nella collaborazione.

L'invito alla partecipazione è esteso a tutti i soci interessati a contribuire al dialogo con i più giovani sui valori della Resistenza e della memoria storica.