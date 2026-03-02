La cuneese Milena Lazier debutta con Cora e il medaglione perduto, primo capitolo delle Cronache di Pietralata

Con Cora e il medaglione perduto, in uscita per Mursia il 9 marzo, la scrittrice e illustratrice cuneese Milena Lazier inaugura la saga fantasy Cronache di Pietralata. L’opera si distingue per la particolare integrazione tra narrazione e immagini, frutto di un lavoro artistico che combina disegni realizzati a mano e illustrazioni digitalizzate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Un modo innovativo di raccontare che lega la tradizione del romanzo illustrato alle potenzialità delle nuove tecnologie.

La storia è ambientata nella città immaginaria di Pietralata, dove la giovane Cora attende il giorno della Notte del Risveglio, cerimonia in cui ogni tredicenne riceve il proprio spirito guida. Ma il rito tanto atteso si trasforma in un evento misterioso, spingendo Cora in un viaggio tra mappe viventi, mercenari e segreti antichi. Il romanzo, primo di una saga dedicata ai lettori giovani e adulti, esplora temi come la crescita, l’identità e la ricerca del proprio posto nel mondo.

Nata a Canale nel 1980, Lazier insegna italiano alle scuole medie e vive circondata da libri, taccuini e storie di avventura. Nella sua scrittura emerge l’amore per la natura e l’immaginario fiabesco, eredità di un’infanzia trascorsa tra il mare e la montagna. Con Cora e il medaglione perduto, debutta in libreria una nuova voce del fantasy italiano, capace di fondere sensibilità artistica e narrazione moderna.



