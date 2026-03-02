"Genitori in gioco": 30 incontri gratuiti in provincia di Cuneo per sostenere le famiglie nelle sfide educative quotidiane

Confcooperative Piemonte Sud lancia "Genitori in gioco", un'iniziativa gratuita rivolta alle famiglie della provincia di Cuneo che prenderà il via nelle prossime settimane con appuntamenti già fissati a Novello, Boves, Borgo San Dalmazzo e Caraglio. Il progetto, realizzato nell'ambito di Wellgranda Reti di Welfare con il sostegno di Fondazione CRC e in partnership con Confartigianato Cuneo, Azienda Sanitaria Locale CN2 e CSSM, si rivolge ai genitori riconosciuti come figure centrali nell'accompagnamento alla crescita dei figli.

Il progetto si sviluppa sui cinque bacini territoriali della provincia cuneese attraverso due linee di attività complementari: incontri tematici e workshop esperienziali genitori-figli. Complessivamente sono previsti 30 incontri della durata di due ore ciascuno, condotti da professionisti esperti con il coordinamento progettuale che vede il coinvolgimento di diverse cooperative, tra cui Emmanuele s.c.s. nell'area di Cuneo, Caracol Cooperativa Sociale e Motiva Cooperativa Sociale negli altri bacini.

Gli incontri affrontano tre argomenti di forte attualità e utilità pratica, tutti con un focus trasversale sulle relazioni genitori-figli. Il primo tema riguarda il metodo di studio personalizzato per ragazzi, con particolare attenzione al rinforzo dell'autoefficacia nell'apprendimento. Il secondo si concentra sulla gestione di ansia e stress nella vita scolastica e relazionale, sia in presenza che online, per sostenere resilienza e benessere. Il terzo affronta l'educazione affettiva e le relazioni rispettose, con particolare attenzione alle dinamiche di genere.

Oltre ai contenuti formativi, "Genitori in gioco" nasce per aprire spazi di confronto tra pari, facilitare la condivisione emotiva delle sfide quotidiane e offrire strumenti concreti da portare nella relazione educativa di ogni giorno.

Accanto agli incontri tematici, il progetto propone cinque workshop dedicati a genitori e figli insieme, pensati per creare uno spazio di relazione intergenerazionale attraverso un "fare comune". Il tempo condiviso fuori dai ritmi della quotidianità consente di oltrepassare i confini di ruolo e favorire una riconnessione più autentica tra adulti e ragazzi. Le sedi verranno individuate dalle organizzazioni proponenti coinvolgendo sedi territoriali e imprese associate.

Nell'area Langa/Barolo, a Novello presso il Novelab in Piazza Vittorio Emanuele II 3, sono in programma due appuntamenti dedicati ai genitori di bambini della scuola primaria. Venerdì 6 marzo dalle 20:30 alle 22 si terrà l'incontro "Ci conosciamo? Quando l'emozione entra in casa: genitori e figli in dialogo", uno spazio di riflessione e dialogo su ruolo e funzioni genitoriali e sulla ricerca di equilibrio per affrontare le sfide relazionali con i figli. Sabato 14 marzo dalle 10 alle 12:30 seguirà il laboratorio esperienziale genitori-figli "Giochiamo le emozioni", dedicato al gioco come linguaggio emotivo e spazio di incontro.

Nell'area Cuneo sono previsti tre appuntamenti. Sabato 7 marzo dalle 10 alle 12, presso la Sala Mereu della Biblioteca civica di Boves in Via Marconi 2, si parlerà di "Apprendimento: un'esperienza personale e universale – Accompagnare i figli nello studio". Sabato 21 marzo, stesso orario, presso lo Spazio GIO' di Borgo San Dalmazzo in Via Boves 4, il tema sarà "La gestione dello stress nella vita di tutti i giorni". Sabato 11 aprile dalle 10 alle 12, nella Sala Comunale di Caraglio in Piazza Don Ramazzina, si affronterà l'argomento "Educazione alla sessualità e all'affettività dei propri figli".

Sono inoltre in corso di pianificazione incontri nei bacini di Alba, Bra, Monregalese e Area Monviso, per completare il calendario complessivo dei 30 incontri previsti dal progetto.