A Vernante il gran concerto di Natale con la Prismabanda

Sabato 27 dicembre alle ore 21, presso il Teatro dell’Ex Confraternita in piazzetta Boccaccio a Vernante, torna l’attesissimo "Gran Concerto di Natale" della Prismabanda street band, organizzato dalla Pro Loco di Vernante con il sostegno del Comune di Vernante.



Dopo il grande successo dello scorso anno, la Prismabanda torna a travolgere il pubblico con un’esplosione di energia, colori e musica: un repertorio di grandi classici natalizi, reinterpretati in chiave dinamica e coinvolgente, mescolando ironia, talento e un pizzico di sorpresa.

“Siamo felici di condividere ancora una volta la nostra musica con il pubblico di Vernante. È il nostro modo di celebrare le feste: suonando insieme, con entusiasmo e con il cuore. Vi aspettiamo numerosi!” – spiegano dal gruppo.



La Prismabanda, abituata a portare la musica per le strade e presso numerosi festival internazionali (Mirabilia, Lunathica, Carnevale d'Ivrea, Carri fioriti a Sanremo, F1GP in Barhain, per citarne solo alcuni) questa volta sfida il teatro: i suoi musicisti, versatili ed eclettici, si muovono con disinvoltura tra stili e strumenti, grazie anche agli arrangiamenti originali di Paolo Brizio, che donano ai brani una veste fresca, personale e coinvolgente.



Sul palco:

Carlo Ambrogio – tromba

Lorenzo Armando – batteria

Paolo Brizio – pianoforte e organetto

Eugenio Enria – sax baritono

Sofia Ferraro e Margherita Luchese – sax contralto

Marco Goletto – chitarra elettrica

Claudio Risso – fisarmonica

Eleonora Catalano – flauto

Con le performance di Gaia Martini e Rossella Roggia, tra danza e tip

tap, per un concerto che è anche spettacolo.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti.



