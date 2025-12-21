Mombasiglio consegna la Costituzione ai 18enni e incontra gli ospiti della Casa del Sorriso per Natale

Si è svolta ieri, sabato 19 dicembre, la consegna della Costituzione ai neo diciottenni del Comune di Mombasiglio, accolti dal saindaco e dall'amministrazione nella sala della biblioteca, che ha ospitato la sentita cerimonia.

Dopo aver incontrato i giovani e ricordato loro l'importanza della carta costituzionale e l'importanza di essere cittadini attivi, il sindaco, Basilio Buzzanca, nel pomeriggio ha visitato la Casa del Sorriso, dove ha portato gli auguri di Buon Natale agli ospiti: "Momenti semplici ma intensi, che ricordano come basti davvero poco per regalare un sorriso e rendere felici le persone più fragili".