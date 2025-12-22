 / Attualità

Attualità | 22 dicembre 2025, 11:02

Festività natalizie, variazioni degli orari degli uffici comunali di Ceresole d'Alba

Chiusure pomeridiane il 24 e 31 dicembre, uffici chiusi anche lunedì 5 gennaio 2026

Ceresole d'Alba, immagine di repertorio

In occasione delle festività natalizie e di fine anno, l'Amministrazione comunale di Ceresole d'Alba comunica alla cittadinanza le variazioni degli orari di apertura degli uffici comunali.

Mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, e mercoledì 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno, gli uffici comunali resteranno chiusi nel pomeriggio. Lunedì 5 gennaio 2026, a ridosso della festività dell'Epifania, gli uffici rimarranno chiusi per l'intera giornata.

Si invitano i cittadini a tenere conto di queste variazioni per programmare eventuali pratiche o richieste presso gli sportelli comunali.

