Cherasco celebra il solstizio d'inverno tra arte, profumo e musica pop

Domenica 21 dicembre, nella suggestiva cornice della Sala Reviglio di Cherasco, si è svolta una serata dedicata al rito del solstizio d’inverno, pensata come momento di ascolto, condivisione e creatività. L’evento si è collocato all’interno del progetto Equinozi e Solstizi, promosso dall’editore Aragno, volto a valorizzare momenti di passaggio dell’anno attraverso esperienze culturali e artistiche.

L’incontro ha preso forma attraverso un laboratorio esperienziale legato al colore e al profumo, che ha coinvolto i partecipanti in un percorso sensoriale e simbolico. La serata è stata guidata da Stefania Rossi, creatrice di Acqua di Cherasco, e da Mara Degiorgis, consigliera comunale con delega alla cultura, che ha curato l’introduzione dedicata all’arte e alla musica Pop, offrendo una chiave di lettura storica e culturale del linguaggio pop e della sua capacità evocativa.

Durante l’incontro si è parlato di pop art e pop music, intrecciando linguaggi artistici e suggestioni sonore con ricordi personali legati ai profumi. Un semplice ma intenso rito di inspirare ed espirare ha condotto i presenti verso un ascolto più profondo delle proprie emozioni, che sono state poi trasposte su carta attraverso il colore, trasformando il gesto creativo in espressione autentica.

L’esperienza ha dato vita a una vera e propria trama olfattiva, cuore sensibile della mostra “Sbam!”, in cui profumi, respiri e segni cromatici si sono intrecciati in un racconto collettivo, intimo e contemporaneo. Una serata che ha celebrato il solstizio d’inverno come momento di passaggio, trasformazione e rinnovamento, attraverso l’arte e i sensi.