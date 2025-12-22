 / Eventi

Eventi | 22 dicembre 2025, 10:36

Sanfront, torna dopo due anni la rievocazione storica della Natività

Vigilia di Natale nel centro storico tra antichi mestieri, canti e sapori della tradizione: il percorso itinerante si concluderà con la messa di mezzanotte nella chiesa di San Martino

Dopo due anni di pausa alla vigilia di Natale di quest'anno, mercoledì 24 dicembre, ritorna dalle 21:30 la rievocazione storica della natività di Gesù a Sanfront.

Durante la serata , che si svolgerà nel centro storico del paese, si potrà rivivere l’atmosfera natalizia dei tempi antichi, assistendo alla riproduzione di antiche usanze e costumi collocati in scorci caratteristici, come il fornaio, il fabbro, i pastori e i contadini, ciascuno intento nello svolgimento della propria attività e nella preparazione di frittelle, vin brulé, castagne e dolci caratteristici, che saranno distribuiti ai visitatori.

La manifestazione itinerante, si snoderà da via Mazzini (parallela alla centrale piazza Statuto) lungo le stradine della parte alta del paese, fino a piazza XXIV Maggio e piazza Ferrero, in cui sarà allestita la capanna che accoglie Maria, Giuseppe e il Bambino Gesù.

Ad allietare la serata saranno presenti alcuni cantori spontanei disposti lungo le vie del centro storico, quali “J amis del Cher” ed “Il piccolo cantiere”; a mezzanotte sarà infine celebrata, come di consueto a conclusione dell’evento, la Messa di mezzanotte nella chiesa parrocchiale di San Martino, accompagnata nel canto dal coro “Magnificat”.

cs

