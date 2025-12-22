Sanfront, torna dopo due anni la rievocazione storica della Natività

Dopo due anni di pausa alla vigilia di Natale di quest'anno, mercoledì 24 dicembre, ritorna dalle 21:30 la rievocazione storica della natività di Gesù a Sanfront.

Durante la serata , che si svolgerà nel centro storico del paese, si potrà rivivere l’atmosfera natalizia dei tempi antichi, assistendo alla riproduzione di antiche usanze e costumi collocati in scorci caratteristici, come il fornaio, il fabbro, i pastori e i contadini, ciascuno intento nello svolgimento della propria attività e nella preparazione di frittelle, vin brulé, castagne e dolci caratteristici, che saranno distribuiti ai visitatori.

La manifestazione itinerante, si snoderà da via Mazzini (parallela alla centrale piazza Statuto) lungo le stradine della parte alta del paese, fino a piazza XXIV Maggio e piazza Ferrero, in cui sarà allestita la capanna che accoglie Maria, Giuseppe e il Bambino Gesù.

Ad allietare la serata saranno presenti alcuni cantori spontanei disposti lungo le vie del centro storico, quali “J amis del Cher” ed “Il piccolo cantiere”; a mezzanotte sarà infine celebrata, come di consueto a conclusione dell’evento, la Messa di mezzanotte nella chiesa parrocchiale di San Martino, accompagnata nel canto dal coro “Magnificat”.