Eventi | 26 febbraio 2026, 15:03

Bra: apertura straordinaria dei musei per i Campionati della Cultura e del Talento

Sabato 7 marzo accesso gratuito ai musei Craveri, Palazzo Traversa e del Giocattolo per i partecipanti e i braidesi. Un'occasione per coniugare competizione culturale e scoperta del patrimonio locale

In occasione delle Semifinali Nord dei Campionati della Cultura e del Talento che si svolgeranno il 7 marzo al Centro polifunzionale Giovanni Arpino di Bra, alla presenza di circa 600 studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti dall’Italia settentrionale, per quella giornata è prevista un’apertura speciale per i musei comunali di Bra – il Museo Craveri, il Museo di Palazzo Traversa e il Museo del Giocattolo – che saranno visitabili dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30.

Oltre che per i cittadini braidesi, l’accesso sarà gratuito anche per i giovani partecipanti ai campionati, mentre per gli altri visitatori il singolo biglietto costerà 5 euro (10 euro il biglietto cumulativo per tutte le strutture del circuito museale).

Aggiornamenti e dettagli sul sito www.museidibra.it.

cs

