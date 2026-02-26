Bra: apertura straordinaria dei musei per i Campionati della Cultura e del Talento

In occasione delle Semifinali Nord dei Campionati della Cultura e del Talento che si svolgeranno il 7 marzo al Centro polifunzionale Giovanni Arpino di Bra, alla presenza di circa 600 studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti dall’Italia settentrionale, per quella giornata è prevista un’apertura speciale per i musei comunali di Bra – il Museo Craveri, il Museo di Palazzo Traversa e il Museo del Giocattolo – che saranno visitabili dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30.

Oltre che per i cittadini braidesi, l’accesso sarà gratuito anche per i giovani partecipanti ai campionati, mentre per gli altri visitatori il singolo biglietto costerà 5 euro (10 euro il biglietto cumulativo per tutte le strutture del circuito museale).