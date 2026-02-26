Serata finale per “Giallo Roddino” con Livio Milanesio

Si conclude domani, venerdì 27 febbraio, la prima edizione di Giallo Roddino, la rassegna letteraria dedicata ai libri gialli e noir ambientati nelle Langhe. L’evento finale si terrà alle ore 20 presso la Bottega di via Roma 5, dove sarà ospite lo scrittore Livio Milanesio con la presentazione del suo libro Il deportato più felice della Seconda Guerra Mondiale.

Il volume ripercorre la vicenda di Dino Milanesio, originario di Narzole, cameriere presso la trattoria “Cantine d’Italia” e protagonista di un percorso umano che si snoda tra la cattura del 1944 e la fine del Terzo Reich. Dalla memoria paterna nasce un racconto dal tono insolito e profondamente umano, trasformato da Livio Milanesio in un romanzo che intreccia la storia familiare con la narrativa storica.

Nel corso della serata è prevista anche una masterclass dal titolo Come si costruisce un romanzo familiare partendo da Narzole, durante la quale l’autore approfondirà i passaggi e le fonti che hanno dato origine alla sua opera.

La rassegna Giallo Roddino è stata ideata dalla Bottega di Roddino in collaborazione con l’associazione culturale BookPostino, con il patrocinio del Comune di Roddino. L’ingresso all’incontro è libero; chi lo desidera potrà cenare prenotando al numero 339 4463850.