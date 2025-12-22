VOLLEY D/M / Boves troppo cinico, i cadetti del VBC Mondovì si arrendono in quattro set

Sconfitta esterna per i cadetti del VBC MONDOVI’, che si arrendono al Boves secondo per 3-1 (25-23,21-25,25-18.25-22), patendo così il sesto stop stagionale. In classifica generale i monregalesi restano comunque al settimo posto a quota 16 a -5 dall’ Alba ed a +1 sul Genola.

Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Mastantuoni opposto, capitan Bernardi e Fichera in banda, Fara e Leandro al centro, Gasco libero, inserendo successivamente Borsarelli e Bertano.

Nel primo set parte decisamente meglio il Boves, che si porta prima sul 13-8 e poi sul 18-14, quindi i monregalesi reagiscono e poco per volta riducono lo svantaggio, portandosi sino a -1 (20-21), ma non riescono nell’ aggancio e così i padroni di casa, riuscendo a mantenere il cambiopalla, chiudono in volata 25-23.

Nella seconda frazione sono i monregalesi a partire meglio ed a stare sempre avanti nel punteggio (12-9, 14-11, 21-17), chiudendo senza troppe difficoltà 25-21, mentre entrano prima Borsarelli e poi Bertano.

Nel terzo set, con Borsarelli confermato nel sestetto, è il Boves ad essere più concreto ed a stare sempre avanti (9-6,12-9,22-16), chiudendo 25-18 in scioltezza.

Nella quarta frazione vi è equilibrio sino al 9 pari, quindi i monregalesi allungano e si portano sul 18-15, ma poi accusano un passaggio a vuoto, che permette al Boves di ottenere la parità sul 19-19. Le due compagini avanzano a braccetto sino al 22 pari, quando i padroni di casa piazzano l’ allungo decisivo e chiudono 25-22.

Nel complesso i monregalesi hanno disputato un gara discreta, con alcuni momenti di gioco interessanti ed incoraggianti, ma purtroppo qualche errore di troppo, soprattutto in certi momenti cruciali, hanno oltremodo penalizzato la formazione allenata da coach Riccardo Gallia, determinando così il risultato finale.

Ora, come di consueto, il campionato si ferma per le festività natalizie e di fine anno. Il ritorno in campo è previsto per sabato 10 gennaio, quando i cadetti del VBC MONDOVI’ ospiteranno al PalaItis alle ore 20.30 il Torino Nextgen.