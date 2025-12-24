 / Cronaca

Cronaca | 24 dicembre 2025, 10:58

Bra: botti e petardi vietati dal 24 dicembre al 7 gennaio

Rinnovata l’ordinanza specifica del sindaco per il periodo delle festività

Anche quest’anno il sindaco di Bra ha rinnovato l’ordinanza che vieta per il periodo delle festività natalizie, dal 24 dicembre e fino al 7 gennaio 2026, l’utilizzo su tutto il territorio comunale di qualsiasi gioco pirotecnico, anche di libera vendita. 

Il provvedimento (n. 573/2024) nasce per prevenire il disturbo che l’uso di botti, fuochi d’artificio e petardi può arrecare, soprattutto di notte, nonché a tutela della salute e della sicurezza delle persone e anche degli animali domestici particolarmente sensibili ai rumori forti.

I trasgressori saranno puniti secondo quanto previsto in merito dal Codice Penale.

