Bra: botti e petardi vietati dal 24 dicembre al 7 gennaio

Anche quest’anno il sindaco di Bra ha rinnovato l’ordinanza che vieta per il periodo delle festività natalizie, dal 24 dicembre e fino al 7 gennaio 2026, l’utilizzo su tutto il territorio comunale di qualsiasi gioco pirotecnico, anche di libera vendita.

Il provvedimento (n. 573/2024) nasce per prevenire il disturbo che l’uso di botti, fuochi d’artificio e petardi può arrecare, soprattutto di notte, nonché a tutela della salute e della sicurezza delle persone e anche degli animali domestici particolarmente sensibili ai rumori forti.

I trasgressori saranno puniti secondo quanto previsto in merito dal Codice Penale.