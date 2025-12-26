“La forza di Confartigianato Cuneo sta nella disponibilità dei suoi dirigenti e nella capacità del suo personale altamente qualificato” [VIDEO]

Si respirava un’aria affiatata e distesa nella convention dei dipendenti di Confartigianato Cuneo, svoltasi venerdì scorso allo Spazio Varco di piazza ex Foro Boario.

Erano presenti quasi duecento figure professionali, che a vario titolo si occupano dei vari asset di consulenze e servizi messi a punto da Confartigianato Cuneo tramite la sua società operativa IDA Servizi. Spirito collaborativo, programmazione sempre più innovativa, e un convinto orientamento, bene illustrato dal direttore generale Joseph Meineri, a migliorare in modo costante la grande offerta di iniziative di sostegno per le imprese associate.

Un “capitale umano” di valore che sta alla base delle ottime performance di Confartigianato Cuneo e delle sue imprese associate alle prese con un orizzonte globale purtroppo ancora complesso ed incerto.

A seguire l’intervista a LUCA CROSETTO nel VIDEO: