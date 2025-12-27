Vigili del fuoco: dalla Regione Piemonte 200mila euro per la formazione dei volontari

Il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, nei giorni scorsi ha incontro il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Cuneo, l'ingegner Calogero Daidone per "confermare e assicurare il sostegno della Regione - ha spiegato Graglia - per il potenziamento del sistema formativo del personale volontario in ingresso e in servizio presso i distaccamenti volontari dei Vigili del fuoco".

Si tratta di un progetto biennale, finanziato dalla Regione con 200mila euro, di cui 60mila per le province di Cuneo, Asti ed Alessandria.

"L'obiettivo - precisa il vicepresidente Graglia - è quello di favorire il ricambio generazionale e l'inserimento di nuovi operatori volontari mediante specifici corsi di ingresso". Per ciascun corso sono previste160 ore di formazione, per un massimo di 24 partecipanti. "In questo modo si rafforza la professionalizzazione e la formazione continua del personale volontario in servizio - sottolinea Graglia - tramite corsi tecnici specialistici, dove per ciascun corso sono previste 36 ore di formazione, fino a un massimo di 16 partecipanti, nonché per garantire l'equità territoriale e la sostenibilità logistica, attraverso un'articolazione organizzativa su base distrettuale".

"Inoltre - conclude Franco Graglia - voglio ringraziare i Vigili del fuoco per il loro operato professionale e attento, svolto tutto l'anno, in ambiti e con compiti diversificati ma sempre indispensabili per la tutela e la sicurezza del territorio e dei cittadini".