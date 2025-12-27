In fiamme un alloggio a Villanova Mondovì: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Notte di lavoro, per i vigili del fuoco, a Villanova Mondovì.

In piazza Santa Caterina è andato a fuoco un alloggio situato al piano terra di un edificio.

Le fiamme hanno avvolto una superficie complessiva di 70 metri quadrati ma, fortunatamente, non hanno causato feriti o intossicati.

Sul posto le squadre di Mondovì, Morozzo, Cuneo e Fossano che hanno operato dalle 2 alle 7 circa per domare l'incendio, prima che degenerasse ulteriormente.

Sono intervenuti anche carabinieri e 118 oltre ai tecnici dell'Enel i quali hanno provveduto a disattivare l'elettricità. Presente anche il sindaco di Villanova Mondovì.

Un uomo di 78 anni, residente nella casa andata in fiamme, è stato trasferito presso una struttura gestita dalle suore lì vicina.

In corso di accertamento le cause che hanno provocato l'incendio, che sarebbe partito dalla cucina dell'abitazione.

I soccorsi sono stati allertati da un vicino di casa.