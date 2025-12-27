Acceglio celebra la tradizione occitana con Lou Journ di Rei, 1° Festival del Putagè

“Dopo i grandi festeggiamenti del Natale e i brindisi al nuovo anno che verrà non ci resta che guardare in alto e lasciarsi attrarre dalla magia delle terre alte della Valle Maira, in particolare del comune di Acceglio.”

Per il secondo anno consecutivo la Mamo Educational Foundation ETS, insieme al comune di Acceglio e tanti attori protagonisti, presenteranno “LOU JOURN DI REI” ossia il giorno dei Re, che nella tradizione occitana festeggia l’avvento dei Magi.

Appuntamento dal 2 al 4 gennaio 2026, per una tre giorni di cultura, musica e sapori autentici nelle terre alte della Valle Maira

Raccontando il fascino di questi personaggi (i Magi) che da oriente scrutano il cielo stellato e seguono la cometa. “LOU JOURN DI REI” è più di tutto un evento di una comunità che si mette in cammino e collabora con obbiettivi comuni, proponendo al visitatore una tre giorni di immersione nella tradizione natalizie dei villaggi alpini. Nata nel 2019 in memoria di Massimiliano, la Fondazione promuove progetti culturali ed educativi per valorizzare i territori montani e rurali, favorendo la partecipazione attiva delle comunità e dei giovani. Con questa iniziativa rinnova il suo impegno nel creare occasioni di incontro, scambio e crescita, trasformando la tradizione in un’esperienza viva e condivisa.

TRE GIORNI RICCHI DI EMOZIONI

L’evento prenderà avvio venerdì 2 gennaio, alle 21, presso il birrificio Alp la proiezione del docu film “Signor Calandra”, regia di Andrea Icardi, sulla storica figura di Davide Calandra di Acceglio. Seguirà un interessante dibattito dal tema “la Filantropia nelle terre alte ieri e oggi”.

Il giorno successivo, sabato 3 gennaio, alle ore 10 ci saranno l’apertura e l’inaugurazione della mostra mercato, che unirà produttori, artigiani e agri produttori del territorio presso il palazzo comunale di Acceglio. Dalle ore 12 poi ci sarà l’avvio della “RIBOTO DLA STIVO” ( 1° Festival del Putagè): le vie del paese si riempiranno di profumi e rumori di altri tempi, quando il cibo veniva preparato sulle vecchi stufe e/o nei forni del putagè. Mestoli e pentoloni, forni e teglie saranno i protagonisti di un evento unico, in questo anno in cui la Cucina Italiana è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità e come segno di ricordo e gratitudine alle tante donne e uomini delle nostre valli che, nel tempo e con lavoro operoso, con le materie prime povere che il territorio offriva hanno avuto la genialità e creatività di dare vita a cibi meravigliosi, riconosciuti in tutto il mondo.

Al visitatore verrà data l’opportunità di provare il menù occitano cotto sulle stufe, o nei forni dei putagè: dalla bruschetta di aglio e olio (Soma d’aj) alle caramelle di formaggio d’alpeggio, dalla toma, patate e salsa di aiolì al tradizionale minestrone cotto nel forno a legno per 12 ore (Ula al forno), ed ancora dalla polenta di pignoletto rosso passata sulla piastra con la bagna cauda di Faule alle mele cotte al forno. Sarà un tuffo nella merenda di altri tempi, con la Canto (pane di segale, burro e miele o zucchero) ed infine brontolanti caffettiere accompagnate a dolci tradizionali. Dalle ore 12 alle ore 15, ogni partecipante potrà scegliere liberamente il cibo che desidera gustare e immergersi in tutta la sua bontà.

Nel pomeriggio tante saranno le opportunità, con visite guidate al Museo di Arte Sacra di Acceglio e al Museo dell’orologio, la presentazione dell’ultimo lavoro del professore Secondo Garnero ed il laboratorio dei biscotti dei Re con le volenterose cuoche di Acceglio e la cottura nelle stufe del paese. Con il gruppo “Girotondo di voci” ci sarà un laboratorio musicale sulle sigle dei cartoni animati da cantare insieme la sera nel grande concerto “Viaggiando tra i ricordi”, alle ore 21.15, che si terrà presso il birrificio ALP. Durante tutta la giornata, all’interno del paese ci saranno gruppi spontanei di canto popolare della cultura piemontese ed occitana.

Ultimo giorno sarà domenica 4 gennaio, con alle 10 l’apertura della mostra mercato ed a seguire la presentazione del libro “Dal silenzio alla parola” con la presenza dell’autore: il magistrato Patti Adriano. Nella mattinata i visitatori potranno ammirare le bellezze del paese sulla carrozza trainata dai nobili cavalli Merens in attesa della riapertura della “RIBOTO DLA STIVO” (1° Festival del Putagè) dalle ore 12 alle ore 15. Nel pomeriggio, invece, ci sarà alle 14.30 la presentazione del libro “Il mistero della stella Azzurra” ed un laboratorio didattico creativo per bambini con l’autrice Tomatis Serena, la visita al Museo di Arte Sacra ed al Museo dell’orologio. Il pomeriggio sarà allietato da gruppi di cantori delle valli alpine che proporranno canti spontanei ai tavoli e nelle contrade di Acceglio.

Alle 16.30 davanti al palazzo comunale di Acceglio prenderà avvio il percorso “CANTAR LA STELLA” con i Servanot dla Stelo provenienti da Sampeyre, allietando le vie con canti della tradizione natalizia che accompagneranno i visitatori fino al birrificio ALP, dove dinanzi al tradizionale falò potranno ascoltare, cantare e rifocillarsi con bevande calde.

“L’invito è accorrere ad Acceglio - dicono gli organizzatori - seguirci sui social della Mamo Educational Foundation ed essere pronti ad immergersi in un atmosfera insolita fatta di profumi, rumori, suoni e canti che faranno fare un viaggio nei ricordi con tanti attori protagonisti: il Comune di Acceglio, la Pro loco di Faule, la Pro Loco di Villanova Solaro, Data Meteo Educational, I quadretti con la riga, gli Amici di Mauro, la Crus Rus Band e poi tante persone che si stanno mettendo in gioco per poter offrire genuinità e bontà ai visitatori.”