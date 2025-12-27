Marco & Mauro al Milanollo con “Giütè à Giüta”: risate che diventano solidarietà

Domenica 28 dicembre, alle 21, il teatro Milanollo di Savigliano accoglierà “Giütè à Giüta” (Aiutare aiuta), lo spettacolo del popolare duo comico Marco & Mauro, protagonisti di una serata che unisce divertimento e impegno sociale.

L’iniziativa rientra nella quarta edizione di un progetto solidale che, grazie al sostegno del Consiglio regionale e delle amministrazioni locali coinvolte, fa tappa in cinque città piemontesi con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare ad associazioni impegnate a favore delle persone in difficoltà economica e sociale.

A Savigliano, l’evento è promosso dall’assessorato alla Cultura e l’intero incasso sarà devoluto all’associazione San Vincenzo de’ Paoli, da sempre attiva sul territorio nel sostegno alle fasce più fragili della popolazione.

Sul palco saliranno Marco Amerio e Mauro Mangone, per il pubblico semplicemente Marco e Mauro, tra i volti più amati della comicità piemontese. Lo spettacolo propone un concentrato del loro repertorio più collaudato: battute rapide, giochi di parole, ritmo incalzante e un uso sapiente del dialetto, elemento distintivo di una comicità che nasce dall’osservazione della vita quotidiana e dei piccoli grandi vizi di tutti i giorni.

In attività da oltre quarant’anni e provenienti da Volvera e Brandizzo, Marco e Mauro sono diventati una vera istituzione della comicità piemontese e italiana. Un percorso che li ha portati dagli esordi nelle emittenti locali ai grandi palcoscenici teatrali e televisivi, senza mai perdere la capacità di coinvolgere e divertire spettatori di tutte le età con la freschezza e la verve degli inizi.

Il biglietto costa 15 euro (10 euro il ridotto).

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 351-6591097.