Corte dei Conti, Bergesio (Lega): “Riforma storica: più efficienza, stop alla burocrazia difensiva e tutela per chi opera per il bene del Paese”

“Con l'approvazione odierna in Senato del disegno di legge AS 1457, diamo finalmente il via ad una riforma organica e attesa che modernizza le funzioni della Corte dei Conti e libera le energie migliori della nostra Pubblica Amministrazione. Abbiamo dato una risposta concreta alla 'paura della firma', trasformando la responsabilità erariale da freno burocratico a sistema equo e certo. Grazie a questo provvedimento, chi lavora con dedizione per l'attuazione del PNRR e per la crescita dell'Italia potrà farlo con maggiore serenità, sapendo che le regole sono chiare e che lo Stato sostiene chi agisce correttamente. È una vittoria del buonsenso e dell'efficienza che la Lega ha sostenuto con convinzione”.

Lo dichiara il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, a margine dell'approvazione definitiva da parte del Senato, con 93 voti favorevoli , 51 contrari e 5 astenuti, del ddl di riforma della Corte dei Conti, che introduce modifiche sostanziali alla legge n. 20 del 1994 e al codice della giustizia contabile.



Il provvedimento, che si compone di 6 articoli, interviene su nodi cruciali per il funzionamento della macchina statale, seguendo le indicazioni della Corte Costituzionale per garantire un equilibrio tra rigore e operatività.



Viene introdotta una più precisa definizione di “colpa grave” e si estende la limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo per specifiche fattispecie. Una misura fondamentale per contrastare la paralisi amministrativa. Tale regime si applicherà anche ai giudizi pendenti, per uniformità di trattamento.



Inoltre la Corte dei Conti assume una nuova funzione consultiva: gli amministratori impegnati in progetti PNRR e PNC di valore superiore ad un milione di euro potranno richiedere pareri preventivi.

"Chi si adegua alle indicazioni della Corte sarà esente da responsabilità colposa: è il passaggio dal controllo che sanziona al controllo che accompagna e supporta", sottolinea Bergesio.



Il Governo è delegato a riorganizzare le funzioni della Corte per incrementarne l’efficienza e a normare il rimborso delle spese legali per i dipendenti pubblici assolti, ponendo fine a ingiustizie odiose.



Viene incentivata l'introduzione di coperture assicurative per il danno erariale e viene allineata la responsabilità degli Avvocati e Procuratori dello Stato a quella dei magistrati, garantendo maggiori tutele nell'esercizio delle loro funzioni.



Per garantire la puntualità dei progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono introdotte sanzioni pecuniarie per i responsabili dei procedimenti che accumulano ritardi ingiustificati superiori al 10% del tempo stabilito.



"Non abbiamo creato uno scudo per i furbi – conclude Bergesio – ma una corazza per i giusti. Con questa legge, la Corte dei Conti diventa un alleato ancora più prezioso della Pubblica Amministrazione, e garantisce trasparenza e legalità senza però bloccare il Paese in un groviglio di incertezze giuridiche. Oggi vince l'Italia del fare".