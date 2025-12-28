Il Campanile della Befana: merenda in quota al MUDI di Alba

Un modo davvero speciale per festeggiare l'Epifania: salire sul campanile romanico della Cattedrale di Alba, ammirare la città dall'alto e concludere con una dolce merenda. È quanto propone il MUDI – Museo Diocesano di Alba per martedì 6 gennaio con l'evento "Il Campanile della Befana".

Le guide del museo accompagneranno i visitatori fino a 45 metri d'altezza, percorrendo l'antica scala ricavata tra le due torri campanarie del X e XII secolo. Un'esperienza unica che unisce storia, arte e panorami mozzafiato sulla città di Alba.

Dopo aver ammirato il territorio dall'alto, la visita proseguirà nel percorso archeologico situato nei sotterranei della Cattedrale di San Lorenzo, dove si potranno scoprire importanti testimonianze di epoca romana e medievale: dal selciato del decumano di Alba Pompeia al fonte battesimale del VI secolo.

Il pomeriggio si concluderà con una merenda nel percorso archeologico, per allietare grandi e piccini con dolcetti e prodotti del territorio.

Sono previsti due turni di visita alle ore 15 e alle ore 16.30. Il punto d'incontro è in piazza Rossetti, all'entrata dal campanile della Cattedrale di San Lorenzo.

Il contributo di partecipazione per la visita guidata con merenda inclusa è di 10 euro per gli adulti e di 3 euro per gli adulti abbonati Torino Musei. Il biglietto ridotto per i ragazzi dai 6 ai 14 anni costa 6 euro, che scendono a 3 euro per gli abbonati Torino Musei. L'ingresso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata scrivendo a mudialba14@gmail.com . Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 345.7642123 oppure consultare il sito www.visitmudi.it .

Per il mese di gennaio, il MUDI sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 14.30 alle 18.30. Il museo resterà chiuso al pubblico giovedì 1 gennaio.