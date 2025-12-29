Ad Alba due appuntamenti con l'associazione Alec: Guido Harari e Alice Montalbetti alla Fiera del Disco

In occasione della Fiera del Disco di Alba, in programma sabato 3 e domenica 4 gennaio presso il Palazzo Mostre e Congressi Giacomo Morra (piazza Medford 3), l’Associazione Alec propone due appuntamenti dedicati alla fotografia, alla musica e al racconto culturale.

Sabato 3 gennaio, ore 15.30, incontro con Guido Harari, che presenta Sguardi randagi. 50 anni di fotografie e incontri: un viaggio attraverso mezzo secolo di immagini che ritraggono i grandi protagonisti della musica, insieme a miti della cultura, del cinema e della moda. Dalle copertine dei dischi ai libri, dalle mostre alla Wall Of Sound Gallery, Harari racconta il suo percorso artistico attraverso una videoproiezione.

[Guido Harari nella foto di Nicola Boccardi]

Domenica 4 gennaio, ore 15.30, presentazione del libro Viale Monte Nero 55 (Edizioni Isenzatregua) di Alice Montalbetti, figlia del fotografo Caesar Monti. Un romanzo biografico ispirato all’infanzia trascorsa nella storica casa-studio di Milano, che intreccia racconti familiari, immagini inedite e fotografie di celebri cantautori. Il volume è arricchito da aneddoti raccolti dal giornalista Luca Cecchelli, offrendo uno sguardo privilegiato sul processo creativo che ha accompagnato album e singoli iconici di artisti come Lucio Battisti e Pino Daniele.

L’autrice dialogherà con Guido Harari. Ospiti dell’incontro i musicisti Giovanni Bellosi e Alessandro Cattaneo.

Al termine di entrambi gli appuntamenti sarà possibile partecipare al firmacopie con gli autori.

Ingresso libero.