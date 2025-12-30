Dopo quarant'anni Chiusa di Pesio saluta "Il Fornaio Garelli"

Quarant'anni di attività, una vita fatta di sacrifici e tanta passione.

Con la fine dell'anno Giuseppe "Beppe" Garelli e la moglie Ornella Bonardi salutano gli affezionati clienti e passano il testimone della loro attività, aperta nel maggio del 1985 in piazza Cesare Battisti a Chiusa di Pesio.

Negli ultimi anni con loro hanno lavorato il figlio Pierangelo, Bruna, Giovanna e Bruna, accogliendo i clienti con la fragranza dei prodotti da forno e pasticceria.

"Abbiamo aperto quarant'anni fa e da allora non ci siamo mai fermati - raccontano -, è un lavoro duro, che richiede sacrificio e impegno, ma come tutti i lavori svolti con passione del resto. Per noi ora è giunto il momento di salutare i tanti clienti, che negli anni sono diventati amici e goderci un po' di meritato riposo. Siamo contenti che a gennaio il locale riaprirà grazie a nuovi titolari, ci sarebbe dispiaciuto che il paese perdesse un servizio. In questi anni abbiamo condiviso tanti bei momenti e abbiamo dei ricordi splendidi. Ci teniamo a ringraziare tutti quelli che in questi giorni sono passati a salutarci, abbiamo ricevuto un affetto e un calore inaspettati, è stato il più bel regalo che potessimo ricevere".

Il Fornaio sarà ancora aperto nelle giornate di oggi e domani. Dal 6 gennaio riaprirà con i nuovi titolari, José Huata Yantas e la moglie Naith, peruviani da tempo residenti in paese, dove già lavorano come panettieri.