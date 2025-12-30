Bra Servizi e Greenthesis: quando due famiglie imprenditoriali scelgono di costruire il futuro insieme

Prima ancora di essere un’operazione industriale, l’accordo tra Bra Servizi S.r.l. e Greenthesis S.p.A. è un progetto condiviso tra due Gruppi Familiari che hanno scelto di unire percorsi, competenze e visioni. La partnership, perfezionata il 18 dicembre 2025, nasce da un incontro umano prima che economico, fondato su valori comuni e su una profonda cultura d’impresa.

Alla base di questa scelta ci sono serietà, responsabilità, professionalità e grandi valori umani, elementi che da sempre contraddistinguono la Famiglia Piumatti e la Famiglia Grossi. Due grandi famiglie di imprenditori che hanno deciso di mettersi in prima fila, con coraggio e senso di responsabilità, per dare vita a un progetto pensato per durare nel tempo.

Due storie imprenditoriali unite dagli stessi valori

La Famiglia Piumatti, con Bra Servizi, ha costruito negli anni una realtà solida e radicata nel territorio, capace di crescere mantenendo un forte legame con le persone, i collaboratori e la comunità. Allo stesso modo, la Famiglia Grossi, attraverso Greenthesis, ha sviluppato un gruppo industriale di riferimento nel settore dell’economia circolare, con una visione orientata all’innovazione e alla sostenibilità.

L’incontro tra queste due storie non è casuale: nasce dalla condivisione di una stessa idea di impresa, dove il lavoro non è solo business, ma responsabilità verso il territorio, verso le persone e verso l’ambiente.

Un progetto che guarda lontano, partendo dalle persone

Questo accordo rappresenta l’inizio di un percorso comune che guarda al futuro con fiducia. Un progetto che non potrà che portare grandi soddisfazioni a tutti: ai colleghi che ogni giorno contribuiscono alla crescita delle aziende, alle comunità locali, al territorio e, non da ultimo, al nostro amato Pianeta, che resta al centro di ogni scelta consapevole.

In un contesto in cui spesso si parla solo di numeri e risultati, questa alleanza ricorda che è il rapporto umano a fare davvero la differenza. È dalla fiducia reciproca, dal rispetto e dalla condivisione dei valori che nascono i progetti capaci di crescere nel tempo e di andare lontano.

Costruire oggi ciò che servirà domani

Bra Servizi e Greenthesis hanno scelto di programmare il futuro con una visione di lungo periodo, consapevoli che solo chi sa guardare oltre l’immediato può creare valore duraturo. Unendo due famiglie imprenditoriali, due storie e due sensibilità affini, nasce un progetto che guarda avanti, con l’obiettivo di generare sviluppo sostenibile, occupazione e benefici concreti per tutti.

Perché quando alla base di un accordo ci sono le persone, i valori e una visione condivisa, il futuro non è solo un obiettivo: diventa un percorso comune da costruire giorno dopo giorno.

Bra Servizi S.r.l.

📍 Sede legale: Corso Monviso, 25 12042 Bra (CN)

📧 Email:

🌐 bra servizi .com

Greenthesis S.p.A.

📍 Sede legale: Via Cassanese, 45 – 20054 Segrate (MI)

📧 Email: info@greenthesisgroup.com