Rifreddo, cinema e dialogo con “I segreti di Brokeback Mountain”

Un pomeriggio di cinema, confronto e condivisione per interrogarsi su emozioni, relazioni e libertà individuale. Sabato 28 marzo, dalle ore 17.30 alle 21.30, presso il Rifreddo Landscape Lab (Via Provinciale 22, Rifreddo CN), l’associazione Giovani di Turno ETS propone la proiezione del film I segreti di Brokeback Mountain, seguita da un momento di dialogo e da un aperitivo conviviale.

Il film racconta una storia intensa che attraversa silenzi, desideri e libertà negate. Un racconto profondo sull’amore e sull’identità, capace di interrogare lo spettatore sul coraggio di restare fedeli a ciò che si è, anche quando il contesto sociale sembra non lasciare spazio. Una narrazione che invita a riflettere sui legami, sulle scelte e sulle possibilità – spesso difficili – di vivere autenticamente la propria vita.

La proiezione sarà seguita da un confronto aperto al pubblico, facilitato da Gaia Giovine Proietti, esperta di pratiche filosofiche, con l’obiettivo di trasformare la visione del film in un’esperienza collettiva di ascolto e riflessione. Un’occasione per dare spazio alle emozioni, alle domande e ai diversi punti di vista emersi durante la visione. A conclusione dell’iniziativa è previsto un aperitivo offerto, pensato come momento informale per continuare il dialogo e favorire l’incontro tra i partecipanti. L’evento è gratuito ed è rivolto a un pubblico dai 16 anni in su.

Filmentali: proiezioni interiori è un progetto promosso da Giovani di Turno ETS, realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e con il supporto di Fondazione CRC.

Per partecipare è gradita la prenotazione tramite modulo di iscrizione, disponibile sui canali social ufficiali di Giovani di Turno ETS.



