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Attualità | 20 marzo 2026, 07:11

Francesca Bertazzoli alla guida del Lions Club Mondovì Monregalese

L’avvocato monregalese eletta presidente per l’anno sociale 2026-2027: subentrerà a Paolo Gastaldi dal 1º luglio

Francesca Bertazzoli succede a Paolo Gastaldi

Francesca Bertazzoli succede a Paolo Gastaldi

Il Lions Club Mondovì Monregalese ha eletto, nel corso dell’assemblea dei soci, il presidente per l’anno sociale 2026-2027. A ricoprire la carica sarà l’avvocato Francesca Bertazzoli di Mondovì, che assumerà ufficialmente il mandato dal 1º luglio, succedendo all’attuale presidente Paolo Gastaldi.

La nomina conferma la continuità dell’impegno del club nel promuovere progetti di solidarietà, cultura e servizio alla comunità monregalese, nel solco dei valori lionistici di condivisione e partecipazione civica.

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