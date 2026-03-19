Gestione delle emozioni: a Verzuolo una serata per ritrovare equilibrio

L’associazione ‘Bene Comune’ di Verzuolo organizza una serata dedicata alla mindfulness e alla gestione delle emozioni, giovedì 26 marzo alle 20,30 nella sala Arroyito di Palazzo Drago.

L’incontro è concepito per comprendere meglio il funzionamento della mente e scoprire strumenti concreti per vivere con maggiore equilibrio e consapevolezza.

“Nella vita quotidiana – dicono gli organizzatori - siamo spesso immersi in ritmi frenetici, stimoli continui e pensieri che tendono a trascinarci nel passato o nelle preoccupazioni per il futuro. Questo stato di sovraccarico mentale può influenzare profondamente il modo in cui viviamo e gestiamo le nostre emozioni. La mindfulness, supportata da numerose ricerche nelle neuroscienze, offre pratiche semplici ma efficaci per allenare l’attenzione, ridurre lo stress e sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio mondo interiore”.

Durante la serata, guidata da Francesco Barbero, insegnante di meditazione e mindfulness, verrà approfondito il tema delle emozioni: cosa sono, come nascono e in che modo possiamo imparare a riconoscerle e gestirle con maggiore lucidità. Attraverso il respiro consapevole e semplici pratiche di attenzione, i partecipanti potranno sperimentare strumenti utili per affrontare stati come ansia, tensione e sovraccarico emotivo.

L’incontro alternerà momenti di spiegazione a brevi esperienze pratiche guidate, permettendo ai partecipanti di fare esperienza diretta delle tecniche proposte.

La serata, a ingresso libero, è aperta a tutti e non è richiesta alcuna esperienza precedente.