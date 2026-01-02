 / Eventi

Eventi | 02 gennaio 2026, 14:58

Fossano: al Villaggio sportivo la seconda “Staffetta delle Befane”

Il 4 gennaio l'originale gara, organizzata da Atletica Fossano e Strafossan, con i protagonisti nei panni della classica anzianella con la scopa volante

Fossano: al Villaggio sportivo la seconda “Staffetta delle Befane”

Domenica 4 gennaio, alle 16.30, l’Atletica Fossano del presidente Paolo Braccini, in collaborazione con lo staff della Strafossan, invece guidato da Elena Parola e numerosi sponsor, organizzano la seconda edizione della “Staffetta delle Befane, due Befane per una scopa”.

Si tratta di una staffetta podistica a coppie, che partirà dalla pista di atletica del Villaggio sportivo di Fossano e si svolgerà all’insegna dell’originalità e prettamente a tema in vista della prossima Epifania.

Per la competizione infatti il “dress code” sarà fondamentale: tutti i partecipanti dovranno infatti seguire alla lettera l’abbigliamento della classica anzianella a bordo della sua scopa volante.

Sono ancora possibili le ultime iscrizioni, compilando il form presente cliccando il seguente link: https://tinyurl.com/2ze6czv8

Cristiano Sabre

