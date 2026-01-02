Fossano: al Villaggio sportivo la seconda “Staffetta delle Befane”

Domenica 4 gennaio, alle 16.30, l’Atletica Fossano del presidente Paolo Braccini, in collaborazione con lo staff della Strafossan, invece guidato da Elena Parola e numerosi sponsor, organizzano la seconda edizione della “Staffetta delle Befane, due Befane per una scopa”.
Si tratta di una staffetta podistica a coppie, che partirà dalla pista di atletica del Villaggio sportivo di Fossano e si svolgerà all’insegna dell’originalità e prettamente a tema in vista della prossima Epifania.
Per la competizione infatti il “dress code” sarà fondamentale: tutti i partecipanti dovranno infatti seguire alla lettera l’abbigliamento della classica anzianella a bordo della sua scopa volante.
Sono ancora possibili le ultime iscrizioni, compilando il form presente cliccando il seguente link: https://tinyurl.com/2ze6czv8