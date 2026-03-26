"Ricominciamo da noi": cinque incontri gratuiti per genitori tra Cherasco, Bra e Alba

Nasce da un'idea semplice ma fondamentale il nuovo progetto di Rete Mamma APS: la genitorialità non è un momento isolato, ma parte di un cammino continuo in cui il lavoro di cura è una responsabilità condivisa. "Ricominciamo da noi" è l'evoluzione di "Ricomincio da me", giunto alla terza edizione, e prende vita dall'ascolto attento delle famiglie del territorio.

Il percorso si articola in cinque tappe itineranti tra Cherasco, Bra e Alba, con incontri pratici e partecipativi pensati per offrire strumenti concreti nell'accompagnare la crescita dei figli. Si parte il 10 aprile a Roreto di Cherasco con "Restare coppia dopo i figli", per proseguire il 17 aprile con "Fare squadra in famiglia". L'8 maggio a Bra si parlerà di "Meno corse, più respiro", seguito il 15 maggio da "Equilibri possibili tra vita e lavoro". Il ciclo si conclude il 5 giugno ad Alba con "Diventare genitori: crescere insieme ed educare con rispetto".

Tutti gli incontri, con inizio alle 18:45, vedranno la partecipazione di professionisti del settore tra cui le dottoresse Virginia Bosio, Donatella Croce, Sara Mascarello, Annalisa Spedicato, Giorgia Cozza e i dottori Guido Marconcini, Paolo Soster e Cristiano Ghibaudo.

Per permettere a ogni genitore di partecipare con serenità, sarà attivo un servizio di baby parking gratuito con educatrici qualificate. Al termine di ogni serata è previsto un aperitivo offerto da Rete Mamma APS per favorire le relazioni tra famiglie.