La primavera sboccia alla Fattoria Sociale Paideia di Caramagna: tornano i laboratori inclusivi per famiglie

Con l'arrivo della bella stagione riprende il calendario di attività alla Fattoria Sociale Paideia di Caramagna Piemonte, il progetto di agricoltura sociale promosso dalla Fondazione omonima che da oltre trent'anni sostiene bambini con disabilità e le loro famiglie. La sede cuneese apre le porte a una serie di laboratori pensati per far incontrare natura, gioco e inclusione.

Si parte domenica 29 marzo con "Pasqua in fattoria tra uova e galline", un'occasione per esplorare il pollaio, conoscere le diverse razze di galline e decorare insieme le uova raccolte. Il 19 aprile sarà la volta de "I nostri asinelli: amici dalle lunghe orecchie", un'esperienza per avvicinarsi a questi animali in modo rispettoso, scoprendo come comunicano e di cosa hanno bisogno.

Il 26 aprile la Festa di Primavera trasformerà la fattoria in un pomeriggio di giochi all'aria aperta, spettacoli, laboratori e degustazioni dei prodotti realizzati in loco. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. Il 17 maggio l'appuntamento "Viaggio nel fantastico mondo dei mieli" guiderà i partecipanti alla scoperta dell'apicoltura con visita al laboratorio e degustazione dei mieli monoflora prodotti in fattoria.

La Fattoria Sociale Paideia è un luogo aperto a tutti, con spazi e attività progettati per essere accessibili e accoglienti anche per i bambini con disabilità, nell'obiettivo di creare momenti di gioco, apprendimento e relazione senza barriere.