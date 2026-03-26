Cuneo, tre istituti ospitano delegazioni da sette paesi europei per il progetto Erasmus

Martedì 24 marzo nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo Soleri si è svolto un incontro veramente internazionale che ha raggruppato contemporaneamente 7 nazioni oltre all'Italia. Promotore dell’iniziativa è stato l'Istituto Comprensivo che questa settimana ospita 10 docenti e 4 membri del comune di Ostrava della Repubblica Ceca per un'attività di jobshadowing, con osservazione in classe e conoscenza del sistema educativo italiano, e 2 docenti francesi da Beaucaire del sud della Francia, accompagnatori di 10 ragazzini ospitati in famiglia.

Le attività Erasmus prevedono le attività in classe insieme ad uscite sul territorio con il coinvolgimento di enti quali l’Istituto storico della Resistenza, Casa Galimberti e Memo. Inoltre le delegazioni Erasmus vengono ricevuti in Comune dal sindaco per un incontro che è ormai divenuto una tradizione.

L'invito all'incontro internazionale di martedì è stato aperto anche all'Istituto superiore Grandis di Cuneo che ospita una docente finlandese in Erasmus, 3 docenti dalla Martinica, con i loro 15 studenti, e 3 da Merida, Spagna, ormai al loro decimo anno di collaborazione con la scuola di Cuneo e quest’anno con 18 studenti.

Infine erano presenti per il Liceo classico e scientifico "Pellico - Peano" anche 3 docenti francesi di Toulon che accompagnano 30 studenti per uno scambio Esabac e 2 polacchi di Cracovia con 13 studenti che seguiranno le lezioni in classi e laboratori al liceo.

È stato un momento di presentazione delle varie scuole straniere e un momento informale di confronto e di scambio reciproco di informazioni e contatti.

Non solo le scuole, ma anche le famiglie del cuneese si sono dimostrate accoglienti e hanno risposto con entusiasmo all'invito di ospitare in casa uno studente straniero, vivendola come esperienza di crescita linguistica e culturale non solo per i loro figli, ma per l'intera famiglia.