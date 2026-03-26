"Esploratori del territorio": a Ceresole d'Alba tornano l'Estate Ragazzi e Bimbi

Il Comune di Ceresole d'Alba, in collaborazione con la cooperativa Lunetica, organizza i servizi di animazione estiva Estate Ragazzi (per la fascia di età primaria e secondaria di primo grado) e Estate Bimbi (per la fascia d'età scuola dell'infanzia).

Sede delle attività saranno i locali scolastici; i bambini saranno divisi in spazi e gruppi distinti in base alla fascia di età. Il team educativo è composto da educatori professionali e con esperienza.

Il tema di quest'anno è "Esploratori del territorio: un’estate tra gioco e scoperte". I bambini diventeranno piccoli esploratori e scopriranno luoghi e segreti del nostro paese.

Saranno prossimamente disponibili il programma delle attività ed i moduli di iscrizione.

Tutti i genitori sono invitati alla riunione di presentazione che si terrà mercoledì 8 aprile alle ore 18 presso il Mubatt.