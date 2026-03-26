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Scuole e corsi | 26 marzo 2026, 12:53

"Esploratori del territorio": a Ceresole d'Alba tornano l'Estate Ragazzi e Bimbi

Il Comune e la cooperativa Lunetica organizzano Estate Ragazzi ed Estate Bimbi nei locali scolastici. Riunione di presentazione per i genitori mercoledì 8 aprile al Mubatt

&quot;Esploratori del territorio&quot;: a Ceresole d'Alba tornano l'Estate Ragazzi e Bimbi

Il Comune di Ceresole d'Alba, in collaborazione con la cooperativa Lunetica, organizza i servizi di animazione estiva Estate Ragazzi (per la fascia di età primaria e secondaria di primo grado) e Estate Bimbi (per la fascia d'età scuola dell'infanzia).

Sede delle attività saranno i locali scolastici; i bambini saranno divisi in spazi e gruppi distinti in base alla fascia di età. Il team educativo è composto da educatori professionali e con esperienza. 

Il tema di quest'anno è "Esploratori del territorio: un’estate tra gioco e scoperte". I bambini diventeranno piccoli esploratori e scopriranno luoghi e segreti del nostro paese.

Saranno prossimamente disponibili il programma delle attività ed i moduli di iscrizione.

Tutti i genitori sono invitati alla riunione di presentazione che si terrà mercoledì 8 aprile alle ore 18 presso il Mubatt.

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 ESTATE RAGAZZI  (624 kB)
 estate bimbi CERESOLE (0.9 MB)

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