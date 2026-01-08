La tipografia Mondovigraf chiude e dona la carta alle scuole di Bastia

Ha chiuso con la fine del 2025 la Mondovigraf, storica tipografia che, negli ultimi anni, aveva la sede in Gherbiana.

I titolari, Livio Grosso e Vilma Bessone, che hanno raggiunto la pensione, avevano rilevato la tipografia Fracchia che aveva la sede in corso Statuto e dove si stampava la "Gazzetta di Mondovì".

Il lavoro di un'intera vita, trascorso sempre al passo con i tempi, tra nuove tecniche di stampa e macchinari. Una pagina di storia di Mondovì che si chiude, lasciandosi dietro stima e ricordi.

E questa mattina, giovedì 8 gennaio, i titolari hanno scelto di donare numerose risme di carta e fogli colorati di grande formato alla Scuola Primaria di Bastia.

"Un dono prezioso - dicono dall'amministrazione comunale - che, dopo la chiusura della loro attività a fine 2025 e con l’inizio della meritata pensione, è stato messo a disposizione dei nostri bambini, trasformandosi in nuove opportunità di creatività e apprendimento. Grazie anche alla Protezione Civile di Bastia per il supporto nel trasporto. A nome dell’Amministrazione comunale, un sentito grazie a Vilma e Livio Grosso per l’attenzione e l’affetto dimostrati verso la scuola e l’intera comunità di Bastia".