 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 08 gennaio 2026, 16:30

La tipografia Mondovigraf chiude e dona la carta alle scuole di Bastia

I titolari, Livio Grosso e Vilma Bessone, hanno raggiunto la pensione e hanno cessato la storica attività in Gherbiana

Livio Grosso e Vilma Bessone - Foto dell'Unione Monregalese che ringraziamo

Livio Grosso e Vilma Bessone - Foto dell'Unione Monregalese che ringraziamo

Ha chiuso con la fine del 2025 la Mondovigraf, storica tipografia che, negli ultimi anni, aveva la sede in Gherbiana. 

I titolari, Livio Grosso  e Vilma Bessone, che hanno raggiunto la pensione, avevano rilevato la tipografia Fracchia che aveva la sede in corso Statuto e dove si stampava la "Gazzetta di Mondovì". 

Il lavoro di un'intera vita, trascorso sempre al passo con i tempi, tra nuove tecniche di stampa e macchinari. Una pagina di storia di Mondovì che si chiude, lasciandosi dietro stima e ricordi. 

E questa mattina, giovedì 8 gennaio, i titolari hanno scelto di donare numerose risme di carta e fogli colorati di grande formato alla Scuola Primaria di Bastia.

"Un dono prezioso - dicono dall'amministrazione comunale - che, dopo la chiusura della loro attività a fine 2025 e con l’inizio della meritata pensione, è stato messo a disposizione dei nostri bambini, trasformandosi in nuove opportunità di creatività e apprendimento. Grazie anche alla Protezione Civile di Bastia per il supporto nel trasporto. A nome dell’Amministrazione comunale, un sentito grazie a Vilma e Livio Grosso per l’attenzione e l’affetto dimostrati verso la scuola e l’intera comunità di Bastia".

Arianna Pronestì

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium