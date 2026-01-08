Nasce l’Istituto comprensivo “Cesare Pavese – Beppe Fenoglio”: accorpati i plessi di Neive e Santo Stefano Belbo

Nessun cambiamento concreto per gli studenti, le loro famiglie e il personale ATA così come per le imprese che investono nelle scuole di Santo Stefano Belbo, Cossano Belbo e Castiglione Tinella.

È il messaggio chiaro e condiviso emerso dall’incontro che si è svolto nella giornata di ieri, mercoledì 7 gennaio, nella Sala Consiliare del Comune, convocato dal sindaco Laura Capra per fare chiarezza sul processo di dimensionamento scolastico che porterà alla nascita del nuovo Istituto Comprensivo “Cesare Pavese – Beppe Fenoglio”, frutto dell’unificazione amministrativa tra gli Istituti comprensivi di Santo Stefano Belbo e Neive.

La decisione, deliberata – dopo il pronunciamento parziale da parte della Provincia di Cuneo, che ha mediato portando a compimento l’accorpamento di 3 dei 5 interventi richiesti nella Granda, e prima che il dossier arrivasse su tavoli ministeriali a Roma – dalla Commissione tecnica regionale chiamata a decidere sul dimensionamento scolastico, con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR in tema di accorpamenti, ha deliberato di “sopprimere” gli Istituti comprensivi Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo e Beppe Fenoglio di Neive, dando origine a una nuova entità unificata, con sede a Neive in quanto Istituto comprensivo con il maggior numero di alunni (484 a Neive e 447 a Santo Stefano Belbo, nell’anno scolastico 2024/2025).

All’incontro hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni – con il vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, assessore con delega, tra le altre, a Istruzione e Merito, insieme ai consiglieri regionali Federica Barbero e Claudio Sacchetto, all’ex senatore Marco Perosino, coordinatore provinciale degli enti locali per Fratelli d’Italia e al vicecoordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Roberto Russo – e scolastiche – con il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti, la dirigente regionale nel settore Politiche dell'Istruzione Germana Romano, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Cuneo, Umberto Pelassa, e la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Cesare Pavese, Valeria Cout –, delle Amministrazioni comunali di Santo Stefano Belbo – con il sindaco Laura Capra e il vicesindaco Giuseppe Scavino – e Cossano Belbo – con il primo cittadino Luca Luigi Tosa –, dei genitori – con Benedetta Muti, rappresentante in Consiglio di Istituto – e delle imprese del territorio, che da anni sostengono attivamente l’offerta formativa locale. Un confronto ampio e costruttivo, con un obiettivo comune: rassicurare le famiglie e confermare la piena continuità dei presidi scolastici di Santo Stefano Belbo, Cossano Belbo e Castiglione Tinella.

Il dimensionamento, previsto da normative ministeriali e legato al calo demografico, affrontando il drammatico problema della denatalità che interessa il nostro Paese, ha natura esclusivamente amministrativa. Cambieranno il nome dell’istituto, il codice meccanografico e la sede legale, ma i plessi scolastici resteranno dove sono, così come rimarranno invariate l’offerta formativa e i docenti (al netto di eventuali richieste di trasferimento, che prescindono dal dimensionamento), con tutti i servizi oggi attivi. La segreteria continuerà a operare a Santo Stefano Belbo, con personale ATA dedicato e sportello attivo per l’assistenza alle famiglie, in parallelo a quella presente a Neive. Le procedure di iscrizione, già oggi interamente digitali, non subiranno alcuna variazione, e apriranno regolarmente a partire dal 13 gennaio. È inoltre garantita la presenza di un dirigente scolastico vicario a Santo Stefano Belbo, a tutela della gestione quotidiana.

Confermata anche la massima attenzione sul tema delle classi: l’Ufficio scolastico regionale ha ribadito l’impegno ad autorizzare, laddove necessario, classi con numeri inferiori ai parametri ordinari di 15 iscritti, in particolare nei piccoli Comuni, per preservare qualità didattica e prossimità del servizio. Ampia condivisione, infine, sul ruolo delle imprese locali, che continueranno a poter sostenere direttamente progetti educativi specifici, vincolando i contributi a iniziative mirate. Un modello virtuoso che ha reso la scuola di Santo Stefano Belbo attrattiva anche per famiglie provenienti da territori limitrofi, inclusa la vicina provincia di Asti, guardando in particolare a Canelli e Calosso, e quella di Cossano Belbo, divenuta riferimento anche per alcuni paesi dell’Alta Langa.

“Siamo consapevoli che ogni cambiamento possa generare timori, ma oggi tutte le istituzioni si sono presentate unite per accompagnare questo passaggio con responsabilità e trasparenza – dichiara il sindaco di Santo Stefano Belbo, Laura Capra, insieme ai colleghi di Cossano Belbo, Luca Luigi Tosa, e di Castiglione Tinella, Bruno Penna –. L’Istituto comprensivo ‘Cesare Pavese’, che raggruppa plessi nei tre Comuni, non perde nulla: strutture, servizi, progetti e qualità dell’offerta formativa restano invariati. Cambiano solo un nome, con il nuovo Istituto comprensivo ‘Cesare Pavese - Beppe Fenoglio’ e un codice, mentre la scuola continua a essere un presidio fondamentale per le famiglie, per il territorio e per il suo sviluppo. Grazie alle istituzioni che hanno risposto prontamente all’appello per fare chiarezza, mettendoci la faccia, ma soprattutto dando risposte concrete e precise per tranquillizzare famiglie, personale scolastico e imprenditori. L’unica reale criticità, che prescinde dal dimensionamento e sulla quale vigileremo, riguarda la nomina di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che ci auspichiamo possa essere figura di esperienza, per supportare il Dirigente scolastico al fine di garantire il funzionamento efficiente dell'istituto, occupandosi di bilancio, contratti e organizzazione generale”.

A rafforzare ulteriormente il messaggio è intervenuta il vicepresidente e assessore all’Istruzione e al Merito della Regione Piemonte, Elena Chiorino: “Ho voluto essere presente personalmente a Santo Stefano Belbo nell’incontro richiesto e organizzato dal sindaco Laura Capra, insieme alla mia struttura e al direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Stefano Suraniti che ringrazio, per mandare un messaggio preciso a genitori, personale scolastico e imprenditori del territorio: il dimensionamento non porterà ad alcuna chiusura di scuole. Non si sopprime alcun presidio educativo, non si sposta un solo docente, non si crea alcun disagio per le famiglie. L’unica variazione riguarda un codice meccanografico, non certo l’identità né la presenza della scuola a Santo Stefano Belbo. La Regione non si tira indietro davanti alle responsabilità e non lascia soli i territori e per questo motivo ho voluto essere qui e rassicurare tutti i soggetti interessati da questo provvedimento. Respingo pertanto con decisione gli allarmi strumentali, totalmente infondati, che rischiano solo di creare confusione e paura: la scuola resta, ed è una certezza, così come resta l’impegno della Regione Piemonte per garantire qualità, continuità e futuro. Ringrazio gli imprenditori che investono nella scuola e credono nel valore educativo come leva di sviluppo: sostenere le progettualità scolastiche significa investire nel futuro della Nazione, ed è un segnale di responsabilità che merita rispetto. A loro voglio dire che potranno continuare serenamente a sostenere tutti i progetti che fino a oggi hanno reso attrattive le scuole del territorio, anche grazie al lavoro dei sindaci. Noi continuiamo a lavorare con serietà, dati alla mano, senza cedere a polemiche e senza lasciare indietro nessuno, perché la scuola non si difende con gli slogan, ma con scelte concrete e coraggiose”.

Dal prossimo 13 gennaio si apriranno regolarmente le iscrizioni per il nuovo anno scolastico. Le famiglie troveranno una scuola identica nei servizi, nell’offerta educativa e nell’attenzione ai bisogni degli studenti, inserita in un percorso di transizione seguito passo dopo passo da Regione, Ufficio scolastico e Amministrazioni locali. Il Comune di Santo Stefano Belbo – insieme a quelli di Cossano Belbo e Castiglione Tinella – continuerà a monitorare l’evoluzione del processo, lavorando in sinergia con tutte le istituzioni coinvolte affinché questa variazione amministrativa non produca alcun impatto sulla comunità scolastica e rafforzi il ruolo della scuola come motore di coesione, qualità educativa e attrattività territoriale.