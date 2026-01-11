Saluzzo, commosso addio a Daniela Bollati in Bonagemma

Numerosi sui social i messaggi di condoglianze e i ricordi dedicati a Daniela Bollati sposata Bonagemma, scomparsa ieri, sabato 10 gennaio, all’ospedale di Saluzzo, all’età di 62 anni.

Domani, lunedì 12 gennaio, alle 14.30 in Duomo avrà luogo il funerale. Stasera alle 18, sempre nella Cattedrale, si recita il rosario.

Lascia il marito Ugo, i figli Annalisa e Alberto, il genero Jacopo, l’adorata nipotina Sofia, la mamma Domenica, le sorelle Vilma, Mirella e Silvana con le rispettive famiglie, parenti e amici.

