Dal porto di Andora nasce "Luigi e Giorgio (fatica)", la nuova traccia di chiesadisanpaolo

Si intitola "Luigi e Giorgio (fatica)" la nuova traccia del progetto musicale chiesadisanpaolo , nato dall’incontro tra due amici della bassa provincia di Cuneo. Il brano è stato ideato e registrato al porto di Andora nel giugno 2025 e prosegue il percorso artistico che unisce musica elettronica e narrazione di storie reali.

Dietro al progetto ci sono Lorenzo Stenca, originario di Camerana, e Lorenzo Raviolo, di Priero: entrambi classe 1998, amici da circa dieci anni, dai tempi dell’università, e accomunati da una forte passione per la musica.

"Uniamo musica elettronica e storytelling reale – spiegano i due autori –. Registriamo le voci di persone e luoghi che ci colpiscono e le trasformiamo in musica. Il nostro primo brano, Paolina, raccontava attraverso la voce della nonna di uno di noi le emozioni della sua prima volta al mare, nel 1951. È stato il punto di partenza di questo percorso ".

La nuova uscita segue la stessa linea narrativa. "Per 'Luigi e Giorgio (fatica)' abbiamo registrato la conversazione spontanea di due pescatori al porto di Andora e costruito una traccia attorno alle loro parole", raccontano.

Proprio Andora è un luogo particolarmente significativo per Lorenzo Stenca, che frequenta la località ligure fin da quando era bambino.

Dal punto di vista musicale, il brano mescola diversi elementi sonori: "Il groove viaggia sui 130 bpm, con un andamento ispirato alla UK bass, accompagnato da accordi di piano malinconici e da un sax che apre e chiude il pezzo", spiegano i componenti di chiesadisanpaolo.

Nel frattempo il duo sta lavorando anche a un terzo brano, dedicato alla storia di un ragazzo maliano di 22 anni e al suo viaggio in barcone verso l’Italia.

"L’idea è farlo uscire in estate insieme a un EP completo di quattro o cinque tracce: l’obiettivo è luglio", anticipano.

Più che l’innovazione a tutti i costi, i due artisti puntano sull’impatto emotivo delle loro produzioni. "Non vogliamo per forza fare gli innovatori: ci interessa soprattutto che ciò che creiamo susciti una reazione in chi ascolta", concludono i due Lorenzo.