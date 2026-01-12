Non c’è campo: il nuovo allarme dell’Uncem

L’Uncem, ovvero l’Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani, ha proposto una nuova mappatura delle aree del nostro Paese senza segnale telefonico, ovvero tutte quelle zone nelle quali è impossibile mandare sms, telefonare e navigare su internet. Queste complicazioni, oltre a causare difficoltà per gli abitanti di quelle zone, possono comportare anche gravi rischi per la sicurezza pubblica, problematiche degli escursionisti, le emergenze sanitarie e gli incidenti.

In Piemonte sono situate 52 Unioni montane, che rappresentano i 553 Comuni piemontesi.

In questo quadro regionale, la Granda emerge come una delle province più colpite del Piemonte, soprattutto nelle valli, ed è un caso emblematico per i suoi territori vasti con una popolazione sparsa e dunque un’orografia complessa.

La prima mappatura dell’UNCEM è stata presentata a ottobre 2019 e successivamente l'associazione ha iniziato a lavorare con alcuni operatori di telefonia e proprietari delle reti e delle torri, ma anche operatori per internet senza fili.

Nonostante i progressi, ci sono aree che soffrono ancora molto, soprattutto per assenza di segnale telefonico, connessioni lente, spopolamento e servizi ridotti.

Nel maggio del 2025 l’Uncem aveva denunciato il fatto che 400 mila piemontesi vivevano senza segnale per il cellulare in montagna. La problematica centrale riguarda una questione di sicurezza, soprattutto per i tanti escursionisti che arrivano nelle nostre valli. Un problema di cittadinanza digitale e un divario che gli investimenti pubblici in aree a cosiddetto “fallimento di mercato” provano a colmare. Un esempio che è stato raccontato pubblicamente negli scorsi mesi è quello di Briga Alta, nel Cuneese. Il comune montano, formato, oltre che dal proprio nucleo, da tre frazioni, ha un bacino di una cinquantina di abitanti. Tuttavia, la metà della celebre Via del Sale, lunga 40 chilometri, passa attraverso il paesino della Granda.

Le segnalazioni che erano giunte all’Uncem, per la formazione della prima mappatura, dai seguenti comuni: Aisone, Bellino, Bernezzo, Bossolasco, Borgo San Dalmazzo, Briga Alta, Brossasco, Casteldelfino, Castelletto Uzzone, Castelmagno, Cherasco, Chiusa di Pesio, Demonte, Dronero, Envie, Fossano, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gottasecca, Luisia, Marmora, Melle, Monastero di Vasco, Mondovì, Monticello d'Alba, Oncino, Paglieres, Pezzolo Valle Uzzone, Peveragno, Piasco, Pocapaglia, Pontechianale, Priocca, Revello, Rittana, Rossana, Sampeyre, San Michele Mondovì, Scarnafigi, Sinio, Treiso, Valgrana, Valloriate, Venasca, Vernante, Vicoforte e Vinadio.

Per aiutare l’Uncem nella sua attività, chiunque dovesse riscontrare problematiche di digital divide, ha la possibilità di segnalarlo compilando il seguente form: