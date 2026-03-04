Alba: il Rejoicing Choir canta il gospel per il Madagascar

La musica diventa solidarietà venerdì 13 marzo alle ore 21, quando il Rejoicing Gospel Choir sarà protagonista di un concerto in beneficenza presso il Salone Parrocchiale del Divin Maestro di Alba. Una serata speciale all’insegna dell’emozione, della condivisione e dell’impegno concreto verso chi ha più bisogno.

Il gospel, con la sua forza travolgente e il suo messaggio di speranza, sarà il filo conduttore di un evento pensato per unire le persone attraverso il canto e la gioia. Il Rejoicing Gospel Choir accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale intenso, fatto di voci, armonie e ritmo, capace di toccare il cuore e di creare un clima di autentica partecipazione.

Il ricavato dell’intera serata sarà devoluto all’Associazione Zanantsika, realtà impegnata da anni in progetti di adozione e di sostegno in Madagascar. Grazie al lavoro dell’associazione, bambini e famiglie possono ricevere supporto concreto attraverso il sostegno a distanza, iniziative educative, sanitarie e sociali, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita e offrire nuove opportunità di futuro.

Partecipare al concerto significa quindi fare molto più che ascoltare buona musica: è un gesto di solidarietà, un modo per contribuire attivamente a progetti che portano speranza e cambiamento reale. Ogni offerta e ogni applauso diventano un aiuto tangibile per chi vive situazioni di difficoltà.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, a famiglie, giovani e appassionati di musica, per condividere insieme una serata di grande valore umano e artistico. Il concerto del Rejoicing Gospel Choir non sarà solo un evento musicale, ma un’occasione per ricordare che, attraverso la collaborazione e la generosità, è possibile fare la differenza.

L'Associazione Zanantsika – che in lingua malgascia significa "i nostri figli" – è una realtà senza scopo di lucro fondata nel 1998, attiva nella regione di Manakara, sulla costa sud-orientale del Madagascar. Da oltre 25 anni si impegna a garantire il diritto all'istruzione, alla salute e a una vita dignitosa per migliaia di bambini e famiglie in condizione di estrema vulnerabilità. Gestisce 13 scuole primarie e 2 scuole secondarie che accolgono oltre 3.400 alunni seguiti da 90 insegnanti, sostenute principalmente attraverso adozioni a distanza (75 euro annui per le elementari, 90 euro per le medie e superiori). A Vohimasina, sede principale delle attività, opera un centro sanitario con ambulatorio, sala parto e servizio nutrizionale, oltre a una casa famiglia che accoglie 18 minori in stato di disagio. L'associazione promuove uno sviluppo integrato della comunità attraverso la costruzione di pozzi per l'acqua potabile, sostegno alimentare alle famiglie indigenti, progetti di inclusione per bambini con disabilità e iniziative contro i tabù locali, come quello che impone la separazione dei gemelli alla nascita.