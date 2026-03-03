Da 37 anni il cuore della Valle Stura batte per lo sport inclusivo: sipario sull'edizione 2026 della “Settimana Bianca dei Ragazzi di Cesare” [FOTO]

Si è chiusa ufficialmente venerdì 27 febbraio la 37^ edizione della “Settimana Bianca dei Ragazzi di Cesare”, l’appuntamento che trasforma le piste della Valle Stura in un palcoscenico di solidarietà, sport e integrazione.

Organizzata dall’A.S.D. Valle Stura Sport di Demonte, in collaborazione con il Lions Club Cuneo, Borgo San Dalmazzo e la Scuola Sci “Valle Stura”, l’iniziativa continua a onorare la visione del fondatore Cesare Picollo, promuovendo lo sci di fondo come strumento di libertà e crescita per le persone con disabilità.

L’edizione 2026 ha registrato una partecipazione straordinaria, coinvolgendo complessivamente oltre cento persone. Tra i protagonisti si sono contati 35 ragazzi e ragazze provenienti da diverse zone del Piemonte e della Lombardia, a cui si sono aggiunti 25 giovani dei Centri Diurni del territorio di Fossano, Cuneo, Demonte e Borgo San Dalmazzo. Insieme a loro, un gruppo di circa 80 persone composto da familiari e accompagnatori ha condiviso ogni momento della manifestazione, creando un clima di autentica comunità.

La cornice naturale è stata semplicemente perfetta: l'abbondante neve caduta sulle piste e le splendide giornate di sole hanno garantito condizioni ideali per sciare, regalando ai ragazzi un'esperienza indimenticabile in un paesaggio tipicamente invernale. Il successo di queste giornate sulla neve non sarebbe possibile senza il lavoro instancabile e la passione dei maestri della Scuola Sci Valle Stura e dei numerosi volontari. I maestri, specializzati nell'insegnamento a persone con disabilità fisiche e cognitive, hanno guidato i ragazzi con competenza e sensibilità tra sci di fondo, ciaspole e slittini, garantendo sicurezza e divertimento. Accanto a loro, i volontari hanno rappresentato il motore silenzioso dell'evento, offrendo supporto logistico e calore umano in ogni fase della giornata, dalle piste ai momenti conviviali. A tutti loro va il ringraziamento più sentito del comitato organizzatore per la dedizione mostrata nel rendere lo sport un diritto accessibile a tutti.

Uno dei momenti più significativi è stata la cena di rappresentanza di martedì 24 febbraio, che ha visto la partecipazione di numerose autorità tra il presidente dell’Unione Montana, i sindaci di Demonte e Vinadio, Mauro Bernardi per la Fondazione CRC, il Dott. Carlo Ripa, Presidente del Panathlon, Don Gilberto Sarzotti e i vertici dei Lions Club con il Governatore e il Vicepresidente.

Un ringraziamento profondo va all’intera Valle Stura per la calorosa ospitalità: una terra che da quasi quarant'anni apre le braccia a questa iniziativa, capace di far sentire ogni ragazzo non un ospite, ma parte integrante di una grande famiglia, trasformando il soggiorno in un’esperienza di casa autentica e rigenerante. Un riconoscimento particolare va agli alberghi Tre Colombe e Fungo Reale di Valloriate e al Moderno di Demonte per l'ospitalità, alla Locanda L’Ubac, oltre ai Centri Fondo di Festiona e Aisone, alla Pro Loco di Aisone e ai Comuni di Valloriate, Demonte e Aisone per la preziosa collaborazione. La riuscita della manifestazione è stata garantita anche dal supporto di numerosi partner e sponsor, tra cui la Fondazione CRC, i Lions Club, F.lli Serra Dolciumi, Apicoltura Brezzo, Balocco, Venchi, Pompadour, CMP F.lli Campagnolo, Rossignol con Federico Verna, Erbolario, Mario Viotto, Daniela Dellavedova e Luca Sguaiser.

La settimana si è conclusa con la consueta gara finale dove ogni partecipante è risultato vincitore, portando a casa non solo un premio, ma il ricordo di un'esperienza indimenticabile vissuta all'insegna dell'amicizia e del superamento dei propri limiti.